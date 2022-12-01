Санкции работают: "Газпром" на 45% снизил экспорт газа в дальнее зарубежье в этом году

Пока Евросоюз делает все, чтобы отказаться от российского сырья, Москва налаживает сотрудничество с Пекином. "Газпром" смог добиться увеличения поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках долгосрочного договора с CNPC.

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Российская энергетическая компания "Газпром" в этом снизила добычу газа почти на 20%. Об этом сообщила пресс-служба газодобывающего монополиста страны-агрессора, отчитываясь об 11 месяцах работы в 2022 году.

"В январе-ноябре 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 376,9 млрд куб. м газа. Это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году", –– говорится в пресс-релизе компании.

После введения антироссийских санкций российский экспорт газа существенно снизился. Так, в январе-ноябре этого года "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья 95,2 млрд куб. м газа, что на 44,5% меньше, чем в прошлом году (на 76,3 млрд куб. м).

"Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", –– уточнили в связи с этим в компании.

Как сообщается, снижение потребления газа в Евросоюзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За одиннадцать месяцев 2022 года мировой спрос сократился на 55 млрд куб. м. Снижение потребления сырья в 27 странах ЕС составило около 50 млрд куб. м, в Великобритании – более 6 млрд куб. м.

По информации Gas Infrastructure Europe, 14 ноября начался отбор газа из европейских подземных хранилищ. По состоянию на 29 ноября было отобрано 2,3 млрд куб. м, то есть 3,3% от объема газа, закачанного при подготовке к отопительному сезону.

"Газпром": сотрудничество с Китаем растет

В то же время, монополист уверяет, что за отчетный период вырос экспорт сырья в Китай. Поставки осуществляются через газопровод "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. Причем, экспорт идет даже сверх суточных контрактных количеств, подчеркивают в России.

В "Газпроме" также уточнят, что на внутреннем российском рынке спрос на газ компании из газотранспортной системы уменьшился на 5,7% (на 12,8 млрд куб. м).

Напомним, Евросоюз не может договориться о потолке цен на российскую нефть. Так, ЕС обсуждали ограничение продаж сырья в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель. Однако часть стран, включая Польшу, считает такую цену слишком высокой и настаивает на ее снижении. В то же время Греция, наоборот, требует на повышении граничной планки.