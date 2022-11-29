"Договоренности нет": Евросоюз снова не согласовал граничную стоимость российской нефти, — СМИ

СМИ сообщают, что чем выше предельный уровень, тем легче России и ее клиентам будет нанимать танкеры со стандартным отраслевым страхованием.

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В Европейском союзе не смогли договориться об ограничении цен на российскую нефть. Последнее число — 62 доллара за баррель, однако переговоры продолжатся на неделе. Об этом написал журналист "Радио Свобода" Рикардж Джозвяк в Twitter.

"Договоренностей по предельной цене на российскую нефть среди послов ЕС сегодня нет", — написал он в своем сообщении.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что флагманская нефть России упала ниже предложенного ценового предела ЕС. Сообщается, что ключевой для страны-агрессора сорт нефти марки Urals упал до 51,96 доллара за баррель в балтийском порту Приморск. На такое же количество и на такой же уровень он упал из Новороссийска в Черном море.

Также в материале сказано, что ЕС обсуждали ограничение продаж российской нефти в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель. Но проблема заключается в том, что некоторые страны ЕС, включая Польшу, настаивают на более низком уровне капитализации, чем 65-70 долларов, чтобы наказать Кремль за его войну в Украине. А вот Греция хочет установить граничную планку повыше.

Издание пишет, что чем выше предельный уровень, тем легче России и ее клиентам будет нанимать танкеры со стандартным отраслевым страхованием.

Ранее Фокус писал, что "Газпром" сообщил, что будет с транзитом газа через Украину. Российская компания обещала с 28 ноября снизить транзит на ГИС "Суджа", который составлял около 42,9 млн кубометров газа в сутки.

Еще напомним, что Украина получит от Франции кредит на 100 млн евро. Глава Минфина Марченко заявил, что Украине необходимы 3 млрд долларов каждый месяц от международных партнеров, чтобы покрыть дефицит бюджета.