Планы изменились: "Газпром" сообщил, что будет с транзитом газа через Украину

Российская компания обещала с 28 ноября снизить транзит на ГИС "Суджа", который составлял около 42,9 млн кубометров газа в сутки.

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Российский монополист "Газпром" решил не сокращать транзит газа через Украину в Молдову. Причина — Россия якобы получила проплату за осевший в Украине газ. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Напомним, на прошлой неделе в "Газпроме" заявили, что Украина ворует газ, который РФ транспортирует через нашу страну в Молдову. Российская компания обещала с 28 ноября снизить транзит на ГИС "Суджа", который составлял около 42,9 млн кубометров газа в сутки.

Но, кажется, что все проблемы уже решены:

"Компания "Молдовагаз" устранила нарушения по оплате текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС", — заявили в "Газпроме".

Российский газ вне закупок Евросоюза

24 ноября министры энергетики стран Европейского союза согласились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Чиновники полагают, что европейские страны будут закупать газ на международном рынке и откажутся от поставок голубого топлива из России.

"Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", — отметили чиновники.

Новые меры, как указали в Еврокомиссии, повысят солидарность стран при чрезвычайной ситуации и дефиците газа, а также ограничат волатильность цен на энергоресурсы.

Отметим, что по данным Bloomberg поставки российского сжиженного газа в октябре этого года приблизились к рекордному объему. Экспорт сырья вырос на 1,1% в годовом измерении – до 2,9 млн тонн.

Фокус ранее сообщал, что с 1 декабря Турция перед тем, как пропускать танкеры с нефтью в проливы Босфор и Дарданеллы, будет требовать у судов страховку. Это может еще больше ограничить поставки российского "черного золота".