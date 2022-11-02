На газовой игле: поставки топлива из России приблизись к рекорду

Экспорт сжиженного газа из России вырос на 1,1% в годовом измерении в октябре до 2,9 млн тонн.

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Не смотря на изменения в европейской энергетике и усилия избавиться энергетической зависимости от Москвы, поставки российского сжиженного газа в октябре 2022 года почти приблизились к рекордным показателям марта. Об этом пишет издание Bloomberg на основе данных отслеживания судов.

Сообщается, что экспорт сжиженного газа из России вырос на 1,1% в годовом измерении в октябре до 2,9 млн тонн. Для сравнения, самый высокий уровень экспорта топлива зафиксирован в марте на уровне 3 млн тонн. Это свидетельствует о проблемах на пути стран уменьшить свою зависимость от РФ в преддверии зимы.

[ + – ] Поставки российского сжиженного газа в Европу резко увеличились Фото: Bloomberg

Отмечается, что большие объемы газа еще находятся в состоянии транзита на кораблях, а крупнейшими странами-импортерами российского газа являются:

Франция;

Китай;

Япония.

При этом прямые ограничение против экспорта российского сжиженного газа еще не введены, поэтому спрос на голубое топливо остается высоким на фоне подготовки к зиме. Хотя ряд стран уже склоняются к тому, чтобы остановить дополнительные закупки или вообще прекратить поставки газа из России. Например, Великобритания не импортировала СПГ из страны-агрессора с февраля, когда Россия начала большое вторжение в Украину, а с января 2023 года запретит его импорт официально.

Зато покупатели в Китае увеличили закупки российского СПГ, чтобы купить топливо со скидкой.

Ранее сообщалось, что Россия не может найти покупателей для своей нефти. Издание пишет, что за последние четыре недели объемы закупок российской нефти со стороны Китая, Турции и Индии снизились.

Как сообщалось, в Украине введены экстренные отключения потребителей от поставок электроэнергии. Ремонты поврежденных в результате атак РФ энергообъектов продолжаются, а оператор "Укрэнерго" отключает потребителей там, где высокая нагрузка на сети.