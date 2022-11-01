Европа откажется уже к концу года: Россия не может найти покупателей для своей нефти, — Bloomberg

Издание пишет, что за последние четыре недели объемы закупок российской нефти со стороны Китая, Турции и Индии снизились.

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Москва не может найти новые рынки для своей нефти, которые ей необходимо обеспечить до 5 декабря. В этот день вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении ее морского экспорта, о чем пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что помимо Китая, Индии и Турции больше никто не заинтересован в покупке российской нефти в значимых для ее экономики объемах. Так, морские перевозки из России выросли за семь дней до 28 октября, но среднее значение за четыре недели изменилось в противоположном направлении.

По словам журналистов, около 740 тысяч баррелей в день из этого общего количества поставлялось в европейские страны. Месяц спустя Россия также потеряет каналы сбыта еще 650 тысяч баррелей в день, которые поставляются в Польшу и Германию по трубопроводу "Дружба". Таким образом, Москве необходимо найти новые рынки для почти 1,4 млн баррелей нефти в день.

Сообщается, что размещение этих дополнительных объемов у существующих покупателей потребует от них увеличения закупок на две трети и сокращения импорта из других стран, и это при условии, что будет найдено достаточно судов для перевозки.

В материале говорится, что потоки в Китай, Индию и Турцию достигли пика в июне на уровне 2,2 млн баррелей в день. За четыре недели до 28 октября эта цифра снизилась примерно на 380 тысяч баррелей в день.

Сообщается, что общий экспорт российской нефти снизился в среднем за четыре недели, снижаясь вторую неделю, но оставаясь чуть выше 3 млн баррелей в день. Наибольшее падение было в потоках в Турцию.

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