Зарплаты украинцев в этом году снизятся на четверть, – НБУ

В отчете финучреждения отмечается, что количество соискателей существенно превышает имеющиеся вакансии. При этом работающие люди сомневаются в стабильном заработке. Однако в 2023 году зарплаты начнут расти.

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По результатам текущего года реальные зарплаты украинцев сократятся на четверть, а именно на 26,9%. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь.

В НБУ объясняют, что рынок труда стабилизировался на низком уровне.

"Безработица еще долго будет оставаться высокой из-за эффектов войны и значительных структурных диспропорций", –– уточняется в отчете.

Количество соискателей сегодня существенно превышает имеющиеся на рынке труда вакансии. В то же время уже трудоустроенные украинцы сомневаются в стабильном заработке.

[ + – ] Реальная зарплата, данные НБУ

В настоящее время в стране можно заметить некоторое оживление экономической активности. Однако большинство компаний все еще работает значительно ниже дофевральского уровня загруженности и не ощущают недостатка в рабочей силе.

Постепенно уровень безработицы в стране будет снижаться, уверены в НБУ. Но все равно он будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны.

"Восстановление экономической активности будет стимулировать рост спроса на рабочую силу, однако длительное время будут сохраняться структурные диспропорции на рынке труда", –– отмечается в отчете.

Из-за массового выезда украинцев за границу может возникнуть дефицит рабочей силы в отдельных сферах деятельности –– в строительстве, к примеру.

Рост зарплат начнется в следующем году

В НБУ также считают, что в следующем году в Украине начнется рост заработной платы. Это произойдет в результате увеличения спроса на рабочую силу в отдельных отраслях.

По прогнозам финучреждения, что в 2023 году номинальная заработная плата в Украине вырастет на 32,8%, а реальная –– на 4,6%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2022 года упадет на 35,6% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. По итогам этого года экономика Украины снизится на 31,5%, однако уже в 2023 возобновит рост.

Ранее НБУ запретил приобретение россиянином Андреем Косоговым существенного участия в "Альфа-банке" вследствие наложенных на него санкций СНБО. На согласование пакета документов по увеличению доли Косогова в капитале "Альфы" у Нацбанка было 2 месяца.