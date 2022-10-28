Наложили вето: НБУ отказался отдавать акции "Альфа-банка" россиянину из-за санкций

На согласование пакета документов по увеличению доли Косогова в капитале "Альфы" у Нацбанка было 2 месяца.

Related video

Национальный банк Украины запретил приобретение россиянином Андреем Косоговым существенного участия в "Альфа-банке" вследствие наложенных на него санкций Советом нацбезопасности и обороны. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Решение было принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков в четверг, 27 октября. Это обусловлено, в частности, наложенными ранее персональными санкциями СНБО от 19 октября. Это означает несоответствие деловой репутации Андрея Косогова требованиям законодательства Украины.

Как сообщает "Экономическая правда", на согласование пакета документов по увеличению доли Косогова в капитале "Альфы" у Нацбанка было 2 месяца. В то же время отсчет времени начинается только тогда, когда НБУ получит полный пакет документов от банка.

Напомним, парламент Украины 6 октября принял спецзакон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения" (законопроект № 8069). Документ упрощает процедуру перехода системно-важного банка в собственность государства на время действия в стране военного положения.

Этот закон понадобился, чтобы урегулировать нюансы перехода частного Альфа-Банка в государственную собственность через процедуру национализации. Об этом пишет Фокус в новой статье "Миллиард Фридмана. Чем обернется для украинцев национализация Альфа-Банка".

"У государства есть право входить в капитал неплатежеспособных системно важных банков, согласно законопроекту №8069 . Если системно важный банк признается неплатежеспособным из-за невыполнения обязательств перед клиентами или контрагентами, то государство вправе стать, по желанию, акционером этого банка. У нас один из системно важных банков – Альфа-Банк Украина – принадлежит российским акционерам. Но этот закон еще не подписан президентом, поэтому сегодня эта опция юридически недоступна", — объясняет ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

По мнению Евгения Дубогрыза, смена владельцев Альфа-Банка, которым сегодня владеют три гражданина РФ (Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен), неизбежна.

"Думаю, смена владельцев неизбежна, потому что война. Не берусь судить, когда это может произойти по времени. И, скорее всего, это изменение произойдет именно в форме национализации, потому что маловероятно найти частных собственников, которые пригодятся купить банк в Украине во время войны, а затем еще докапитализировать его", — говорит Евгений Дубогрыз.

Ранее Фокус писал, что российский бизнесмен Михаил Фридман предлагает перевести 1 миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал Альфа-Банка, совладельцем которого он является.

Тем временем НБУ спрогнозировал, что по итогам этого года экономика Украины снизится на 31,5%, однако уже в 2023 возобновит рост.