Наклали вето: НБУ відмовився віддавати акції "Альфа-банку" росіянину через санкції

На узгодження пакета документів щодо збільшення частки Косогова у капіталі "Альфи" у Нацбанку було 2 місяці.

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Національний банк України заборонив придбання росіянином Андрієм Косоговим суттєвої частки в "Альфа-банку" внаслідок накладених на нього санкцій Радою нацбезпеки та оборони. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Рішення було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків у четвер, 27 жовтня. Це зумовлено, зокрема, накладеними раніше персональними санкціями РНБО від 19 жовтня. Це означає невідповідність діловій репутації Андрія Косогова до вимог законодавства України.

Як повідомляє "Економічна правда", на узгодження пакета документів щодо збільшення частки Косогова у капіталі "Альфи" у Нацбанку було 2 місяці. Водночас, відлік часу починається лише тоді, коли НБУ отримає повний пакет документів від банку.

Нагадаємо, парламент України 6 жовтня ухвалив спецзакон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану" (законопроєкт № 8069). Документ спрощує процедуру переходу системно важливого банку у власність держави на час дії країни воєнного стану.

Цей закон знадобився, щоб урегулювати нюанси переходу приватного Альфа-Банку до державної власності через процедуру націоналізації. Про це пише Фокус у новій статті "Мільярд Фрідмана. Чим обернеться для українців націоналізація Альфа-Банку".

"У держави є право входити до капіталу неплатоспроможних системно важливих банків, згідно із законопроєктом №8069. Якщо системно важливий банк визнається неплатоспроможним через невиконання зобов'язань перед клієнтами або контрагентами, то держава має право стати, за бажанням, акціонером цього банку. У нас один із системно важливих банків — Альфа-Банк Україна — належить російським акціонерам. Але цей закон ще не підписаний президентом, тому сьогодні ця опція юридично недоступна", — пояснює асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

На думку Євгена Дубогриза, зміна власників Альфа-Банку, яким сьогодні володіють три громадяни РФ (Андрій Косогов, Михайло Фрідман та Петро Авен), невідворотна.

"Думаю, зміна власників невідворотна, тому що війна. Не беруся судити, коли це може статися за часом. І, швидше за все, ця зміна відбудеться саме у формі націоналізації, тому що малоймовірно знайти приватних власників, які наважаться купити банк в Україні під час війни, а потім ще докапіталізувати його", — каже Євген Дубогриз.

Раніше Фокус писав, що російський бізнесмен Михайло Фрідман пропонує перевести 1 мільярд доларів свого особистого статку в українську філію Альфа-Банку, співвласником якої він є.

Водночас НБУ спрогнозував, що за підсумками цього року економіка України знизиться на 31,5%, проте вже у 2023 році відновить зростання.