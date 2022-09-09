Російський мільярдер готовий заплатити Україні 1 млрд доларів за сказування санкцій, — WSJ

Журналісти повідомили, що один із найбагатших російських підприємців Михайло Фрідман готовий дати Україні гроші на фінансування інфраструктурних, медичних та продовольчих проектів.

Російський бізнесмен Михайло Фрідман пропонує перевести 1 мільярд доларів свого особистого статку в українську філію "Альфа-банку", співзасновником якої вона є. За словами людей, знайомих із цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції, про що пише The Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб США, Фрідман входить до "чорного списку" керівників банків та компаній з РФ. Повідомляється, що Захід регулярно отримує різні таємні "пропозиції" від підсанкційних осіб, але не погоджується, оскільки веде кампанію щодо заподіяння економічної шкоди Росії.

Повідомляється, що "Альфа-Банк-Україна" запропонував київським чиновникам дозволити Фрідману перевести в банк 1 мільярд доларів зі свого особистого статку. Як розповів голова наглядової ради фінустанови Роман Шпек, ці кошти мають використовуватись для фінансування найважливіших проєктів в Україні, пов'язаних з інфраструктурою, охороною здоров'я, продовольчою та енергетичною безпекою.

Шпек повідомив, що "Альфа-Банк Україна" направив свою пропозицію до Національного банку України у червні. Прессекретар Національного банку України, який займається фінансовим сектором і має схвалити такий переказ, не відповіла на запит журналістів про коментарі з цього приводу.

У матеріалі сказано, що Фрідман заперечує те, що таку пропозицію робив Україні. Прокоментували це й у Сполученому Королівстві.

"Великобританія не потурає ухилення від санкцій", — заявили в міністерстві закордонних справ Великобританії на запит журналістів.

Зазначається, що контрольним пакетом акція "Альфа-банку" також володіють німці Петро Авен та Герман Хан. Вони від коментарів відмовилися.

Хто такий Михайло Фрідман?

Михайло Фрідман – це російський підприємець. Співвласник та голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп". Один із найбагатших підприємців РФ та мешканців Великобританії. У лютому — квітні 2022 року опинився під персональними санкціями ЄС та інших країн.

Раніше Фокус писав, що Єрмак розповів, як справи з планом санкцій проти РФ. За словами Андрія Єрмака, неправильно, щоб дружини російських солдатів, які кажуть їм ґвалтувати українок, спокійно їздили відпочивати до європейських країн.

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