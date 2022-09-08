У Кремлі сподіваються на диво? Суд заморозив банкрутство оператора "Північного потоку-2"

Суд кантону Цуг (Швейцарія) продовжив мораторій на банкрутство оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG ще на 4 місяці.

Процедура банкрутства компанії-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG призупинено швейцарським судом. Рішення розраховане на 4 місяці, тобто до січня 2023 року. Про це повідомляє офіційний торговельний бюлетень Швейцарії.

У повідомленні також сказано, що буде продовжено тимчасовий мораторій на виплату кредиторам на прохання Nord Stream 2 AG. Статус тимчасового керівного залишився у компанії Transliq AG.

Зазначимо, що компанія Nord Stream 2 AG зареєстрована у Швейцарії, але належить російському газовому монополісту "Газпром". У 2021 році компанією було завершено будівництво газопроводу "Північний потік-2", вартість якого оцінюється в 11 млрд доларів. Але газопровід так і не запрацював через те, що Німеччина скасувала його сертифікацію.

Що являє собою "Північний потік-2"

Газопровід із Росії до Німеччини завдовжки 1 234 км прокладено по дну Балтійського моря. Він проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції. Проєктна потужність газопроводу 55 млрд м3 на рік. У червні 2021 року було завершено будівництво першої з двох ниток "Північного потоку-2".

Але 22 лютого, коли влада РФ визнала незалежність квазі-республік "ЛДР", канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинення сертифікації "Північного потоку-2". За словами Шольца, без сертифікації газопровід не зможуть здати в експлуатацію.

Тим часом у Росії газопровід, що простоює, вирішили використовувати для розвитку газопостачання регіонів Північно-Заходу країни, хоча рівень газифікації в РФ оцінюють у 72%. За офіційними даними, газом можуть скористатися 48 тис. населених пунктів. Проте всього в РФ 155 649 населених пунктів, а значить, багато росіян не використовують газ.

Нагадаємо, у червні 2022 року країни Європи вирішили використовувати резерви природного газу із запасів на зиму через зменшення поставок з РФ.