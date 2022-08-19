У Німеччині запропонували запустити "Північний потік-2": в Україні порівняли ідею з наркоманією

У німецькому Бундестагу вважали за потрібне запустити газопровід, наповнити сховища на зиму та відключити його. Андрій Єрмак побачив у цьому фінансування війни проти України, а Дмитро Кулеба провів паралелі з наркотичною залежністю.

Віцеспікер Бундестагу, заступник голови опозиційної Вільної демократичної партії Вольфганг Кубіцкі в інтерв'ю німецькому виданню RND висловився за ідею запуску "Північного потоку-2", щоб газосховища взимку не були порожніми.

"Немає вагомих причин не відкривати газопровід. Це допоможе людям не мерзнути взимку, наша промисловість не зазнає серйозних збитків", — заявив він.

Німеччина, за його словами, нічого не втратить, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить відключити газ. Політик вважає, що покращення газопостачання має стати пріоритетом у роботі федерального уряду.

[ + – ] Вольфганг Кубіцкі вважає, що немає вагомих причин не відкривати "Північний потік – 2"

"Щойно Німеччина заповнить усі резервуари для зберігання газу, "Північний потік-2" знову буде закрито. Російський газ не стає кращим або гіршим залежно від того, з якого трубопроводу він надходить", — зазначив він.

Запуск "Північного потоку-2": уряд Німеччини вважав ідею абсурдною

Голова Вільної демократичної партії та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер назвав пропозицію Кубіцкі "неправильною та абсурдною", повідомила "Німецька хвиля". В уряді Німеччини заявили, що запуск "Північного потоку-2" не стоїть на порядку денному.

Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль вважає зупинку "Північного потоку -2" однією з відповідей Європи на розв'язання війни в Україні. Крок назад перетворився на перемогу Путіна, впевненості в енергетичній безпеці ЄС це не додало б, зазначив політик.

Голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман нагадала Кубіцкі, що мораторій на запуск газопроводу був одним із пунктів його програми.

Запуск "Північного потоку-2": в ОП говорять про фінансування війни в Україні

Спроба пожвавити тему запуску російського газопроводу "Північний потік-2" схожа на підігравання терористам. Про це написав у Telegram голова Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак.

Купівля російської нафти й газу — це фінансування військової агресії Росії проти України, а тема "Північного потоку-2" має бути закрита назавжди, упевнений глава ОП.

"Будь-які спроби оживити "небіжчика" маю вигляд виключно підігравання терористам, які не тільки вбивають українців, але хочуть заморозити Європу", — підкреслив він.

[ + – ] Тему "Північного потоку-2" треба закрити назавжди, заявив Андрій Єрмак

Виграти протистояння з Росією, на думку Єрмака, можна лише завдяки розширенню санкцій.

"Глобальна згуртованість навколо розширення санкцій може зламати хребет державі-терористу під назвою Росія, яка використовує енергетику як зброю. Лише сильна позиція до самої перемоги дасть результат", — сказав глава президентського офісу.

Запуск "Північного потоку-2" нагадує наркоманію

Бажання німецьких політиків запустити "Північний потік-2" на деякий час і закрити його абсолютно ірраціональне, написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Це нагадує наркотичну залежність, коли людина говорить "тільки востаннє", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває", — зазначив він.

Нагадаємо, що в червні стало відомо про використання Європою резервів природного газу, які були заготовлені на зиму, через зменшення постачання з РФ.

Постачання газу в Німеччину через "Північний потік" раніше зменшилося майже наполовину. Німецька компанія Siemens не повертала обладнання після ремонту.

"Газпром" вирішив застосувати потужності газопроводу, що простоюють, "Північного потоку-2", щоб доставити природний газ північно-західним російським регіонам.