В Кремле надеются на чудо? Суд заморозил банкротство оператора "Северного потока-2"

Суд кантона Цуг (Швейцария) продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG еще на 4 месяца.

Процедура банкротства компании-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG. приостановлена швейцарским судом. Решение рассчитано на 4 месяца, то есть до января 2023 года. Об этом сообщает официальный торговый бюллетень Швейцарии.

В сообщении также сказано, что будет продлен временный мораторий на выплату кредиторам по просьбе Nord Stream 2 AG. Статус временного управляющего остался у компании Transliq AG.

Отметим, что компания Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии, но принадлежит российскому газовому монополисту "Газпром". В 2021 году компанией было завершено строительство газопровода "Северный поток-2", стоимость которого оценивается в 11 млрд долларов. Но газопровод так и не заработал из-за того, что Германия отменила его сертификацию.

Что представляет собой "Северный поток — 2"

Газопровод из России в Германию длиной 1234 км проложен по дну Балтийского моря. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Проектная мощность газопровода 55 млрд м3 в год. В июне 2021 года было завершено строительство первой из двух ниток "Северного потока — 2".

Но 22 февраля, когда власти РФ признали независимость квази-республик "ЛДР", канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации "Северного потока -2". По словам Шольца, без сертификации газопровод не смогут сдать в эксплуатацию.

Тем временем в России простаивающий газопровод решили использовать для развития газоснабжения регионов Северо-Запада страны, хотя уровень газификации в РФ оценивают в 72%. По официальным данным, газом могут пользоваться 48 тыс. населенных пунктов. Однако всего в РФ 155 649 населенных пунктов, а значит, многие россияне не используют газ.

Напомним, в июне 2022 года страны Европы решили использовать резервы природного газа из запасов на зиму, из-за уменьшения поставок из РФ.