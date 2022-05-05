"Северному потоку – 2" нашли применение в России

С учетом простоя трубопровода "Газпром" решил использовать его "для развития газоснабжения" северо-запада страны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Из-за того, что Германия в феврале отменила сертификацию "Северного потока – 2", полностью готовый газопровод стоимостью свыше $10 млрд простаивает. Теперь "Газпром" нашел ему новое применение, сказано в сообщении компании.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток – 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток – 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", — заявили в компании.

При этом в "Газпроме" до сих пор надеются, что Германия пересмотрит свое решение и одобрит введение в эксплуатацию "Северного потока – 2".

"В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода "Северный поток – 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой, — сообщили в "Газпроме". — Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток – 2" возможно будет не ранее 2028 года".

Что представляет собой "Северный поток — 2"

Газопровод из России в Германию длиной 1234 км проложен по дну Балтийского моря. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Проектная мощность газопровода 55 млрд м3 в год. В июне 2021 года было завершено строительство первой из двух ниток "Северного потока — 2".

Днем 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об остановке сертификации "Северного потока -2". Как прокомментировал Шольц, без сертификации газопровод не может быть запущен в эксплуатацию. Так власти Германии отреагировали на признание Россией незаконных "ЛДНР".

Уровень газификации в России оценивают в 72%. По официальным данным, газифицировано 48 тыс. населенных пунктов. Однако всего в РФ 155 649 населенных пунктов, то есть на практике жители многих регионов не используют газ.

Напомним, в апреле президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что "Северный поток-2" следует демонтировать. Он пояснил, что газопроводы между РФ и Германией — по сути, "политические проекты", которые создавались в обход Польши и стран Балтии.