Газопровод "Северный поток-2" следует демонтировать, — президент Польши

Анджей Дуда пояснил, что газопроводы между РФ и Германией — по сути, "политические проекты", которые создавались в обход Польши и стран Балтии.

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Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопровод "Северный поток — 2" и напомнил, что Польша изначально была против строительства газопроводов между Россией и Германией. Представители польского руководства называли их "политическими проектами", которые создавались в обход территории Польши и стран Балтии. Об этом сообщает CNN.

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"Россия шантажирует не только Германию, но и, в сущности, всю Европу, — отметил Дуда. — И, если мы говорим, что невозможно ввести эмбарго на российский газ, то все же нефтяное эмбарго вполне возможно уже сейчас".

Россия получит рекордную прибыль в 2022 году, несмотря на санкции

По оценкам Bloomberg, даже несмотря на санкции в отношении Кремля, которые некоторые западные аналитики называют драконовскими, РФ в этом году может получить рекордную прибыль от экспорта своих энергоносителей — 321 млрд долларов, что почти на треть больше по сравнению с 2021 годом. Энергетический экспорт ежедневно приносит Кремлю без малого 1 млрд в североамериканской валюте.

Также РФ может добиться рекордного счета текущих операций, который. По оценкам Института международных финансов, он может достичь $240 млрд.

"Единственный драйвер торгового баланса РФ остается устойчивым, — объяснил экономист Робин Брукс. — Даже с учетом текущих санкций все указывает на то, что приток твердой валюты в России не иссякнет".

Но финансовое положение РФ может измениться, если Запад решится ввести эмбарго на экспорт российских энергоносителей. И даже без него, производство и экспорт российской нефти и уже снизились. По прогнозам, в апреле объемы производства сырой российской нефти могут сократиться почти на четверть.

Ранее Фокус сообщал, что Поднебесная сворачивает нефтяные сделки с РФ — последние поставки будут в апреле. Нефтяные компании КНР планируют к маю прекратить массовую закупку нефтепродукты из РФ. Согласно некоторым источникам, Китай не хочет быть спонсором войны в Украине.