Китай сворачивает нефтяные сделки с РФ, последние поставки будут в апреле, – Reuters

Китайские нефтяные компании к маю массово перестанут покупать нефтепродукты в России. Источники журналистов говорят об их нежелании быть спонсорами войны в Украине.

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Государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая работают с РФ по существующим нефтяным контрактам, но не заключают новые. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на шестерых участников рынка.

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Китайские компании не волнуют даже большие скидки, которые предлагает РФ. Они делают осторожные шаги из-за ужесточения санкций Запада против России за ее вторжение в Украину. Государственные компании Sinopec и Sinochem в мае не будут покупать новые нефтепродукты в РФ, чтобы не спонсировать военную агрессию Москвы, рассказали собеседники.

[ + – ] Sinopec отказалась в мае закупать российскую нефть

Unipec, торговое подразделение Sinopec и ведущий экспортер российской нефти, в последние недели на внутренних совещаниях предупреждала команду о рисках работы с РФ.

"Контроль рисков и соблюдение требований важнее прибыли. Сейчас российская нефть продается с огромными скидками, но есть проблемы в страховании отгрузок и проведении платежей", — сказал один из источников.

Другой источник, владеющий нефтеперерабатывающим заводом по переработке нефти РФ, сказал о получении от Unipec указания найти замену для поддержания нормального режима работы.

"Кроме поставок, которые прибыли в марте и должны еще прибыть в апреле, российской нефти больше не будет", — уточнил он.

Последние поставки нефти будут в апреле

Reuters отметило, что Unipec отгрузил 500 тыс. тонн нефти Urals из балтийских портов РФ в марте. Это стало самым большим объемом за несколько месяцев, который поставило предприятие "Сургутнефтегаз".

[ + – ] Поставки нефти Urals объемом 200 тыс. тонн будут в апреле

Последние две поставки нефти Urals общим объемом 200 тыс. тонн для китайской Unipec будут в апреле, сообщили два трейдера, которые в курсе сделок. Другие государственные покупатели PetroChina, CNOOC и Sinochem отказались в мае закупать российскую нефть марки ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан", – ред.).

"Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть" и независимые производители в лице швейцарского трейдера Paramount Energy готовятся отгрузить из российского порта Козьмино рекордные 3,3 млн тонн нефти ESPO, сообщило агентство.

Нефть из РФ – сколько потребляет Китай

Китай – это крупнейший импортер российской нефти. Страна покупает ее в объеме 1,6 млн баррелей в сутки по трубопроводам в рамках межправительственных контрактов.

Приостановление импорта российской нефти в Китае может побудить гигантские государственные нефтеперерабатывающие заводы обратиться к альтернативным источникам, пишет Reuters.

"Это усугубит опасения по поводу глобальных поставок, которые привели к тому, что эталонные цены на нефть марки Brent достигли 14-летнего максимума — около 140 долларов за баррель в начале марта после того, как РФ вторглась в Украину", – прокомментировали финансовые аналитики.

До войны с Украиной Россия покрывала 15% объема нефти в Китае. Половина этого количества доставлялась по Восточно-Сибирскому трубопроводу и трубопроводу "Атасу-Алашанькоу". Остальную часть везли танкерами из портов Черного и Балтийского морей, а также Дальнего Востока.

Напомним, что страны Евросоюза рассматривают вариант прекращения покупок нефти в России для усиления экономического давления на Москву за развязывание войны в Украине.

Фокус уже анализировал, к чему приведет перераспределение мирового энергетического рынка и риск продолжения импорта российской нефти Urals Китаем.