Китай сворачивает нефтяные сделки с РФ, последние поставки будут в апреле, – Reuters
Китайские нефтяные компании к маю массово перестанут покупать нефтепродукты в России. Источники журналистов говорят об их нежелании быть спонсорами войны в Украине.
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Государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая работают с РФ по существующим нефтяным контрактам, но не заключают новые. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на шестерых участников рынка.
Китайские компании не волнуют даже большие скидки, которые предлагает РФ. Они делают осторожные шаги из-за ужесточения санкций Запада против России за ее вторжение в Украину. Государственные компании Sinopec и Sinochem в мае не будут покупать новые нефтепродукты в РФ, чтобы не спонсировать военную агрессию Москвы, рассказали собеседники.
Unipec, торговое подразделение Sinopec и ведущий экспортер российской нефти, в последние недели на внутренних совещаниях предупреждала команду о рисках работы с РФ.
"Контроль рисков и соблюдение требований важнее прибыли. Сейчас российская нефть продается с огромными скидками, но есть проблемы в страховании отгрузок и проведении платежей", — сказал один из источников.
Другой источник, владеющий нефтеперерабатывающим заводом по переработке нефти РФ, сказал о получении от Unipec указания найти замену для поддержания нормального режима работы.
"Кроме поставок, которые прибыли в марте и должны еще прибыть в апреле, российской нефти больше не будет", — уточнил он.
Последние поставки нефти будут в апреле
Reuters отметило, что Unipec отгрузил 500 тыс. тонн нефти Urals из балтийских портов РФ в марте. Это стало самым большим объемом за несколько месяцев, который поставило предприятие "Сургутнефтегаз".
Последние две поставки нефти Urals общим объемом 200 тыс. тонн для китайской Unipec будут в апреле, сообщили два трейдера, которые в курсе сделок. Другие государственные покупатели PetroChina, CNOOC и Sinochem отказались в мае закупать российскую нефть марки ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан", – ред.).
"Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть" и независимые производители в лице швейцарского трейдера Paramount Energy готовятся отгрузить из российского порта Козьмино рекордные 3,3 млн тонн нефти ESPO, сообщило агентство.
Нефть из РФ – сколько потребляет Китай
Китай – это крупнейший импортер российской нефти. Страна покупает ее в объеме 1,6 млн баррелей в сутки по трубопроводам в рамках межправительственных контрактов.
Приостановление импорта российской нефти в Китае может побудить гигантские государственные нефтеперерабатывающие заводы обратиться к альтернативным источникам, пишет Reuters.
"Это усугубит опасения по поводу глобальных поставок, которые привели к тому, что эталонные цены на нефть марки Brent достигли 14-летнего максимума — около 140 долларов за баррель в начале марта после того, как РФ вторглась в Украину", – прокомментировали финансовые аналитики.
До войны с Украиной Россия покрывала 15% объема нефти в Китае. Половина этого количества доставлялась по Восточно-Сибирскому трубопроводу и трубопроводу "Атасу-Алашанькоу". Остальную часть везли танкерами из портов Черного и Балтийского морей, а также Дальнего Востока.
Напомним, что страны Евросоюза рассматривают вариант прекращения покупок нефти в России для усиления экономического давления на Москву за развязывание войны в Украине.
Фокус уже анализировал, к чему приведет перераспределение мирового энергетического рынка и риск продолжения импорта российской нефти Urals Китаем.