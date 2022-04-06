Китай згортає нафтові угоди з РФ, останні постачання будуть у квітні, – Reuters
Китайські нафтові компанії до травня масово перестануть купувати нафтопродукти в Росії. Джерела журналістів говорять про їхнє небажання бути спонсорами війни в Україні.
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Державні нафтопереробні заводи Китаю працюють з РФ за наявними нафтовими контрактами, але не укладають нові. Про це пише агентство Reuters із посиланням на шістьох учасників ринку.
Китайські компанії не турбують навіть великі знижки, які пропонує РФ. Вони здійснюють обережні кроки через посилення санкцій Заходу проти Росії через її вторгнення в Україну. Державні компанії Sinopec і Sinochem у травні не купуватимуть нові нафтопродукти в РФ, щоб не спонсорувати військову агресію Москви, розповіли співрозмовники.
Unipec, торговий підрозділ Sinopec і провідний експортер російської нафти, останніми тижнями на внутрішніх нарадах попереджала команду про ризики роботи з РФ.
"Контроль ризиків і дотримання вимог важливіший за прибуток. Зараз російська нафта продається з величезними знижками, але є проблеми у страхуванні відвантажень і проведенні платежів", — сказало одне з джерел.
Інше джерело, що володіє нафтопереробним заводом із переробки нафти РФ, сказало про отримання від Unipec вказівки знайти заміну для підтримання нормального режиму роботи.
"Крім поставок, які прибули у березні та повинні ще прибути у квітні, російської нафти більше не буде", — уточнив він.
Останні постачання нафти будуть у квітні
Reuters зазначило, що Unipec відвантажив 500 тис. тонн нафти Urals із балтійських портів РФ у березні. Це стало найбільшим обсягом за кілька місяців, що його поставило підприємство "Сургутнафтогаз".
Останні дві поставки нафти Urals загальним обсягом 200 тис. тонн для китайської Unipec будуть у квітні, повідомили два трейдери, які в курсі угод. Інші державні покупці PetroChina, CNOOC і Sinochem відмовилися в травні закуповувати російську нафту марки ESPO (марка сибірської нафти, що поставляється трубопроводом "Східний Сибір — Тихий океан", — ред.).
"Роснефть", "Сургутнефтегаз" і "Газпром нефть" та незалежні виробники в особі швейцарського трейдера Paramount Energy готуються відвантажити з російського порту Козьміно рекордні 3,3 млн тонн нафти ESPO, повідомило агентство.
Нафта з РФ — скільки споживає Китай
Китай — найбільший імпортер російської нафти. Країна купує її в обсязі 1,6 млн барелів на добу трубопроводами у межах міжурядових контрактів.
Призупинення імпорту російської нафти в Китаї може спонукати гігантські державні нафтопереробні заводи звернутися до альтернативних джерел, пише Reuters.
"Це посилить побоювання з приводу глобальних поставок, що призвело до того, що еталонні ціни на нафту марки Brent досягли 14-річного максимуму — приблизно 140 доларів за барель на початку березня після того, як РФ вторглася в Україну", — прокоментували фінансові аналітики.
До війни з Україною Росія покривала 15% обсягу нафти в Китаї. Половина цієї кількості доставлялася Східно-Сибірським трубопроводом і трубопроводом "Атасу-Алашанькоу". Решту везли танкерами з портів Чорного та Балтійського морів, а також Далекого Сходу.
Нагадаємо, що країни Євросоюзу розглядають варіант припинення покупок нафти у Росії для посилення економічного тиску на Москву за розв'язання війни в Україні.
Фокус уже аналізував, до чого призведе перерозподіл світового енергетичного ринку та ризик продовження імпорту російської нафти Urals Китаєм.