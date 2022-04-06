Китай згортає нафтові угоди з РФ, останні постачання будуть у квітні, – Reuters

Китайські нафтові компанії до травня масово перестануть купувати нафтопродукти в Росії. Джерела журналістів говорять про їхнє небажання бути спонсорами війни в Україні.

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Державні нафтопереробні заводи Китаю працюють з РФ за наявними нафтовими контрактами, але не укладають нові. Про це пише агентство Reuters із посиланням на шістьох учасників ринку.

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Китайські компанії не турбують навіть великі знижки, які пропонує РФ. Вони здійснюють обережні кроки через посилення санкцій Заходу проти Росії через її вторгнення в Україну. Державні компанії Sinopec і Sinochem у травні не купуватимуть нові нафтопродукти в РФ, щоб не спонсорувати військову агресію Москви, розповіли співрозмовники.

[ + – ] Sinopec відмовилася у травні закуповувати російську нафту

Unipec, торговий підрозділ Sinopec і провідний експортер російської нафти, останніми тижнями на внутрішніх нарадах попереджала команду про ризики роботи з РФ.

"Контроль ризиків і дотримання вимог важливіший за прибуток. Зараз російська нафта продається з величезними знижками, але є проблеми у страхуванні відвантажень і проведенні платежів", — сказало одне з джерел.

Інше джерело, що володіє нафтопереробним заводом із переробки нафти РФ, сказало про отримання від Unipec вказівки знайти заміну для підтримання нормального режиму роботи.

"Крім поставок, які прибули у березні та повинні ще прибути у квітні, російської нафти більше не буде", — уточнив він.

Останні постачання нафти будуть у квітні

Reuters зазначило, що Unipec відвантажив 500 тис. тонн нафти Urals із балтійських портів РФ у березні. Це стало найбільшим обсягом за кілька місяців, що його поставило підприємство "Сургутнафтогаз".

[ + – ] Постачання нафти Urals обсягом 200 тис. тонн будуть у квітні

Останні дві поставки нафти Urals загальним обсягом 200 тис. тонн для китайської Unipec будуть у квітні, повідомили два трейдери, які в курсі угод. Інші державні покупці PetroChina, CNOOC і Sinochem відмовилися в травні закуповувати російську нафту марки ESPO (марка сибірської нафти, що поставляється трубопроводом "Східний Сибір — Тихий океан", — ред.).

"Роснефть", "Сургутнефтегаз" і "Газпром нефть" та незалежні виробники в особі швейцарського трейдера Paramount Energy готуються відвантажити з російського порту Козьміно рекордні 3,3 млн тонн нафти ESPO, повідомило агентство.

Нафта з РФ — скільки споживає Китай

Китай — найбільший імпортер російської нафти. Країна купує її в обсязі 1,6 млн барелів на добу трубопроводами у межах міжурядових контрактів.

Призупинення імпорту російської нафти в Китаї може спонукати гігантські державні нафтопереробні заводи звернутися до альтернативних джерел, пише Reuters.

"Це посилить побоювання з приводу глобальних поставок, що призвело до того, що еталонні ціни на нафту марки Brent досягли 14-річного максимуму — приблизно 140 доларів за барель на початку березня після того, як РФ вторглася в Україну", — прокоментували фінансові аналітики.

До війни з Україною Росія покривала 15% обсягу нафти в Китаї. Половина цієї кількості доставлялася Східно-Сибірським трубопроводом і трубопроводом "Атасу-Алашанькоу". Решту везли танкерами з портів Чорного та Балтійського морів, а також Далекого Сходу.

Нагадаємо, що країни Євросоюзу розглядають варіант припинення покупок нафти у Росії для посилення економічного тиску на Москву за розв'язання війни в Україні.

Фокус уже аналізував, до чого призведе перерозподіл світового енергетичного ринку та ризик продовження імпорту російської нафти Urals Китаєм.