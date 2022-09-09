"Росіяни не мають права": Єрмак розповів, як ідуть справи з планом санкцій проти РФ

За словами Андрія Єрмака, неправильно, щоб дружини російських солдатів, які кажуть їм ґвалтувати українок, спокійно їздили відпочивати до європейських країн.

Пройшло нове засідання Міжнародної експертної групи щодо санкцій щодо РФ. Нагадаємо, що групу очолює голова Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак та екс-радник Президента США з питань національної безпеки Посол Майкл Макфол. Про це повідомили на сайті Президента України.

За словами Єрмака, план санкцій проти РФ вже виконано на 70 відсотків. Він також запропонував членам групи обговорити визнання Росії державою-спонсором тероризму. Єрмак заявив, що це непростий процес, але цього вимагає український народ.

Як повідомляється, Єрмак також порушив тему заборони на отримання віз для росіян.

"Росіяни, ці нелюди, взагалі не мають права бути серед цивілізованих громадян країн Заходу", — сказав Єрмак.

Він заявив, що неправильно дозволяти дружинам російських солдатів, які кажуть їм ґвалтувати українок, відпочивати у Європі.

Також голова ОПУ сказав, що Україна активно виконує внутрішню роботу щодо санкцій щодо Росії. Так, обмежувальні заходи були застосовані до більш ніж 600 російських громадян, яких належать до панівної верхівки РФ.

Також у повідомленні сказано, що група обговорила необхідність запровадження санкції в галузі атомної енергетики.

Зазначимо, що про санкції проти РФ вкотре заговорив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Як пише видання Index, в Брюсселі було вжито 11 тисяч санкційних заходів. Передбачалося, що вони зупинять війну. Проте за пів року війна в Україні триває, а тому, як вважає Орбан, потрібно санкції послабити.

"Якщо ви виявите, що їдете на дохлого коня, злізайте з нього", — заявив Орбан.

Раніше Фокус повідомляв, що суд заморозив банкрутство оператора "Північного потоку-2". Суд кантону Цуг (Швейцарія) продовжив мораторій на банкрутство оператора Північного потоку 2 Nord Stream 2 AG ще на 4 місяці.

Ще нагадаємо, що РФ побудує газопровід "Сила Сибіру 2" для постачання сировини Китаю. Володимир Путін заявив, що новою магістраллю Росія планує продавати КНР до 50 млрд кубометрів газу на рік. Сторони погодили всі умови постачання, включаючи ціну.