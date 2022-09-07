"Угода погоджена": РФ побудує газопровід "Сила Сибіру 2" для постачання сировини Китаю

Володимир Путін заявив, що новою магістраллю Росія планує продавати КНР до 50 млрд кубометрів газу на рік. Сторони погодили всі умови постачання, враховуючи ціну.

Росія має намір збудувати газопровід "Сила Сибіру 2" для додаткових поставок сировини Китаю. Про це сьогодні на пленарному засіданні Східного економічного форуму заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє агентство "Інтерфакс".

По новому газопроводу Росія планує продавати КНР до 50 млрд кубометрів газу на рік.

Як уточнив Путін, сторони вже узгодили всі параметри угоди, враховуючи вартість сировини з РФ.

Магістраль "Сила Сибіру 2" будуватимуть від Ямальського центру газовидобутку. Траса майбутнього газопроводу має пройти від Бованенківської групи через Обську губу в Новий Уренгой, а також через Красноярський край та Іркутську область у Монголію.

Раніше російська компанія "Газпром" підписала контракт із китайською CNPC (або PetroChina) про переведення оплати за постачання газу газопроводом "Сила Сибіру" в рублі та юані.

Глава монополіста Олексій Міллер наголосив, що перехід на оплату в нацвалюті "спростить проведення розрахунків і дасть імпульс розвитку економік".

Що таке "Сила Сибіру"

"Сила Сибіру" — російський магістральний газопровід для постачання газу з Якутії в Приморський край і країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Це спільний проєкт російського газового монополіста "Газпрому" та китайської компанії CNPC.

Газопровід відкрили 2 грудня 2019 року. Вартість проєкту спочатку оцінювали у 800 млрд руб., але пізніше переглянули до 1,1 трлн руб.

Експортна потужність магістралі становить 38 млрд кубометрів газу на рік.

У серпні "Газпром" прозвітував про збільшення експорту газу в Китай газопроводом "Сила Сибіру". Так, за 7 місяців Росія збільшила експорт газу до КНР на 60,9%.

Нагадаємо, вчора в мережі завірусилося відео, яке нібито розповсюдила компанія "Газпром". У ролику Росія лякає Європу "льодовиковим періодом" через енергетичну кризу. Відеоряд накладено на пісню "А зима будет большая", проте з неї викинули рядок "Плачет синяя Россия".