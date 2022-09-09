"Россияне не имеют права": Ермак рассказал, как обстоят дела с планом санкций против РФ

По словам Андрея Ермака, неправильно, чтобы жены российских солдат, которые говорят им насиловать украинок, спокойно ездили отдыхать в европейские страны.

Прошло новое заседание Международной экспертной группы по санкциям в отношении РФ. Напомним, что группу возглавляет глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак и экс-советник Президента США по вопросам национальной безопасности Посол Майкл Макфол. Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

По словам Ермака, план по санкциям против РФ уже выполнен на 70 процентов. Он также предложил членам группы обсудить признание России государством-спонсором терроризма. Ермак заявил, что это непростой процесс, однако этого требует украинский народ.

Как сообщается, Ермак также поднял тему запрета на получение виз для россиян.

"Россияне, эти нелюди, вообще не имеют права быть среди цивилизованных граждан стран Запада", — сказал Ермак.

Он заявил, что неправильно позволять женам российских солдат, которые говорят им насиловать украинок, отдыхать в Европе.

Также глава ОПУ сказал, что Украина активно выполняет внутреннюю работу по санкциям в отношении России. Так, ограничительные меры были применены к более чем 600 российским гражданам, которых относят к правящей верхушке РФ.

Также в сообщении сказано, что группа обсудила необходимость введения санкция в области атомной энергетики.

Отметим, что о санкциях против РФ в очередной раз заговорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как пишет издание Index, в Брюсселе были приняты 11 тысяч санкционных мер. Предполагалось, что они остановят войну. Однако спустя полгода война в Украине продолжается, а потому, как считает Орбан, нужно санкции ослабить.

"Если вы обнаружите, что едете на дохлой лошади, слезайте с нее", — заявил Орбан.

Ранее Фокус сообщал, что суд заморозил банкротство оператора "Северного потока-2". Суд кантона Цуг (Швейцария) продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG еще на 4 месяца.

Еще напомним, что РФ построит газопровод "Сила Сибири 2" для поставок сырья Китаю. Владимир Путин заявил, что по новой магистрали Россия планирует продавать КНР до 50 млрд кубометров газа в год. Стороны согласовали все условия поставок, включая цену.