Российский миллиардер готов заплатить Украине 1 млрд долларов за снятие санкций, — WSJ

Журналисты сообщили, что один из самых богатых российских предпринимателей Михаил Фридман готов дать Украине деньги на финансирование инфраструктурных, медицинских и продовольственных проектов.

Российский бизнесмен Михаил Фридман предлагает перевести 1 миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал "Альфа-банка", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции, о чем пишет The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц США Фридман входит в "черный список" руководителей банков и компаний из РФ. Сообщается, что Запад регулярно получает различные тайные "предложения" от подсанкционных лиц, но не соглашается, так как ведет кампанию по нанесению экономического ущерба России.

Сообщается, что "Альфа-Банк-Украина" предложил киевским чиновникам разрешить г-ну Фридману перевести в банк 1 миллиард долларов из своего личного состояния. Как рассказал председатель наблюдательного совета финучреждения Роман Шпек, эти средства должны будут использоваться для финансирования важнейших проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.

Шпек сообщил, что "Альфа-Банк Украина" направил свое предложение в Национальный банк Украины в июне. Пресс-секретарь Национального банка Украины, который курирует финансовый сектор и должен одобрить такой перевод, не ответила на запрос журналистов о комментарии по этому поводу.

В материале сказано, что Фридман отрицает то, что делал такое предложение Украине. Прокомментировали это и в Соединенном Королевстве.

"Великобритания не потворствует уклонению от санкций", — заявили в министерстве иностранных дел Великобритании на запрос журналистов.

Отмечается, что контрольным пакетом акция "Альфа-банка" также владеют немцы Петр Авен и Герман Хан. Они от комментариев отказались.

Кто такой Михаил Фридман?

Михаил Фридман – это российский предприниматель. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп". Один из богатейших предпринимателей РФ и жителей Великобритании. В феврале — апреле 2022 года оказался под персональными санкциями ЕС и других стран.

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