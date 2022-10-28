ВВП України впаде на третину за підсумками 2022 року, прогноз НБУ

Надалі економіка та зарплати в Україні почнуть зростати, а інфляція — знижуватись.

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Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впаде на 35,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками цього року економіка України знизиться на 31,5%, проте вже 2023 року відновить зростання. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

У відомстві очікують, що падіння ВВП України продовжиться в першому кварталі 2023 року, потім буде зростання. НБУ прогнозує, що у 2023-24 цей показник становитиме 4-5% на рік. Однак такий сценарій можливий у разі, якщо буде "зниження ризиків безпеки, пожвавлення споживчого попиту та інвестиційної діяльності".

Є також інший макроекономічний прогноз від НБУ. Якщо ж повномасштабна війна з Росією триватиме, а ризики безпеки збережуться до 2024 року, то зростання економіки 2023-24 становитиме 2-3% на рік.

Зниження інфляції

За підсумками 2022 року інфляція в Україні складе 30%. У НБУ уточнили, що такий рівень є "досить помірним, враховуючи виклики війни та рекордне за кілька десятиліть зростання цін".

Надалі інфляція має скорочуватися, у 2023 вона складе 21%, у 2024 — менше 10%, а у 2025 — менше 5%.

"Відчутніше зниження інфляції стримуватимуть наслідки війни та високі темпи зростання адміністративних цін. Внаслідок повернення інфляції до мети НБУ 5 відсотків очікується лише у 2025 році", — зазначили в НБУ.

Зростання зарплат

Номінальні зарплати українців за підсумками року знизяться на 12-13%, а реальному вимірі (з урахуванням інфляції) — на 25%. Однак у 2023 році варто очікувати зростання на майже на 30% через значні диспропорції та дефіцит кваліфікованої робочої сили. Наступного року номінальні зарплати перевищать довоєнний рівень, однак у реальному вимірі вони зростатимуть повільно через високу інфляцію.

Нагадаємо, 12 жовтня МВФ спрогнозував, що за підсумками 2022 року ВВП України впаде на 35%, а інфляція становитиме 20,6%. Прогнозувати, що буде з українською економікою 2023 року, у міжнародному відомстві не стали.

1 вересня Кабмін склав макроекономічний прогноз на 2023 рік. У Мінекономіки підрахували, що до кінця наступного року курс долара США сягне 50 грн, а інфляція становитиме 30,6%.