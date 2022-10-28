ВВП Украины упадет на треть по итогам 2022 года, — прогноз НБУ

В дальнейшем экономика и зарплаты в Украине начнут расти, а инфляция — снижаться.

Related video

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2022 года упадет на 35,6% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. По итогам этого года экономика Украины снизится на 31,5%, однако уже в 2023 возобновит рост. Об этом сообщается в инфляционном отчете Национального банка Украины.

В ведомстве ожидают, что падение ВВП Украины продолжится в первом квартале 2023 года, затем последует рост. НБУ прогнозирует, что в 2023-24 этот показатель будет составлять 4-5% в год. Однако такой сценарий возможен в случае, если будет "снижение рисков безопасности, оживление потребительского спроса и инвестиционной деятельности".

Есть также и другой макроэкономический прогноз от НБУ. Если же полномасштабная война с Россией будет продолжаться, а риски безопасности сохранятся до 2024 года, то рост экономики в 2023-24 составит 2-3% в год.

Снижение инфляции

По итогам 2022 инфляция в Украине составит 30%. В НБУ уточнили, что такой уровень является "достаточно умеренным, учитывая вызовы войны и рекордный за несколько десятилетий рост цен".

В дальнейшем инфляция должна сокращаться, в 2023 она составит 21%, в 2024 — меньше 10%, а в 2025 — меньше 5%.

"Ощутимее снижение инфляции будут сдерживать последствия войны и высокие темпы роста административных цен. В результате возвращения инфляции к цели НБУ 5 процентов ожидается только в 2025 году", — отметили в НБУ.

Рост зарплат

Номинальные зарплаты украинцев по итогам года снизятся на 12-13%, а в реальном измерении (с учетом инфляции) — на 25%. Однако в 2023 стоит ожидать рост на почти на 30% из-за значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы. В следующем году номинальные зарплаты превысят довоенный уровень, однако в реальном измерении они будут расти медленно из-за высокой инфляции.

Напомним, 12 октября МВФ спрогнозировал, что по итогам 2022 года ВВП Украины упадет на 35%, а инфляция составит 20,6%. Прогнозировать, что будет с украинской экономикой 2023 году в международном ведомстве не стали.

1 сентября Кабмин составил макроэкономический прогноз на 2023 год. В Минэкономики подсчитали, что к концу следующего года курс доллара США достигнет 50 грн, а инфляция составит 30,6%.