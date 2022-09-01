Доллар по 50 и инфляция 33,3%: Кабмин составил макроэкономический прогноз на 2023 год, — СМИ

В Минэкономики посчитали, что уже в следующем году в Украине возобновится рост экономики. По подсчетам ведомства, ВВП Украины вырастет на 4,6% после падения на 33,3% по итогам 2022 года.

Министерство экономики Украины составило макроэкономический прогноз на 2023 год. Согласно ему, к концу следующего года курс доллара США достигнет 50 грн, а инфляция составит 30,6%. Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на документ, предоставленный источниками в правительстве.

По информации издания, согласно неопубликованному макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 UAH/USD, а в конце 2023 года гривна девальвирует до уровня 50 грн./ доллар.

В Минэкономики посчитали, что уже в следующем году в Украине возобновится рост экономики. По подсчетам ведомства, ВВП Украины вырастет на 4,6% после падения на 33,3% по итогам 2022 года.

Кроме того, правительство ожидает, что инфляция в следующем году останется высокой и к концу 2023 составит 30,6%. Уровень безработицы в Украине ожидается на уровне 28,2%, а средняя зарплата — 18508 грн.

На базе подготовленного макроэкономического прогноза Минфин должен подготовить государственный бюджет на следующий год. Согласно Бюджетному кодексу, документ должен быть внесен в Верховную раду не позднее 15 сентября.

Журналисты отмечают, что макропрогнозы Кабмина сбываются достаточно редко, их составляют исключительно для расчета будущих доходов и расходов госбюджета.

Напомним, 31 августа нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, комментируя курс 40 грн. за доллар и инфляцию на уровне 22% в 2022 году, заявил, что это не катастрофические показатели. По его словам, в военных реалиях такой уровень инфляции является умеренным, ведь оккупированные территории приносили 20% ВВП Украины. Он также рассказал, что в мирных странах также отмечается высокая инфляция.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что в соответствии с одним из сценариев экономика Украины может стремительно расти уже в следующем году. Однако в 2022 году, по словам министра, валовый внутренний продукт Украины может сократиться на 35-40%.

Напомним, как недавно писал Фокус, в Нацбанке считают, что по итогам 2022 года индекс потребительских цен может достичь 31%. Последний раз слишком высокая инфляция в Украине была в 2015 году – тогда она достигла уровня 43,3%.