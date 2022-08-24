Нестрашная инфляция: почему для Минфина высокие цены в стране – не проблема

По итогам 2022 года в Украине прогнозируется инфляция на уровне 31%. Эксперты говорят, что инфляционное давление растет и в других странах мира и называют несколько причин, почему цены растут.

Война, разрушенная инфраструктура, потеря портов, разрыв логистических цепочек, дефицит топлива – это все не могло не повлиять на цены в Украине. По итогам года индекс потребительских цен может достичь 31%, так считает Нацбанк. Последний раз слишком высокая инфляция в Украине была в 2015 году – тогда она достигла уровня 43,3%. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Самый трудный год. Как изменились цены, курс, банки в Украине через шесть месяцев после вторжения РФ".

Тем временем, в правительстве говорят, что высокие цены не такая уж и проблема. Министр финансов Сергей Марченко уверен, что для воюющей страны такой рост цен не является аномальным. "Инфляция достаточно высока, если сравнивать с довоенным состоянием. Если сравнивать с другими странами – Европой, США, где инфляция приближается к десятипроцентным показателям, то наша инфляция в 22,2% не столь критическая. То есть это не инфляция, которая могла быть в воюющей стране. Внешние условия таковы, что мы все равно были бы в высокой инфляции. Разрывы цепочек снабжения, высокие цены на топливо – это все факторы, сформировавшиеся извне", — отметил Сергей Марченко.

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Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук рассказал Фокусу, почему высокие цены — не проблема для Минфина. "Высокая инфляция сейчас по всему миру. В той же Польше инфляция составляет 20%. Только в России дефляция, потому что там коллапс потребления. Когда удвоились цены на горючее, а цены на природный газ бьют рекорды – трудно найти место на земле, где можно скрыться. Для Минфина инфляция не проблема, потому что для доходов бюджета – это благо. Чем больше инфляция, тем больше доходы бюджета", — отметил в комментарии Фокусу Дмитрий Боярчук.

Насколько вырастут цены, зависит, в том числе, будет ли расти налоговая нагрузка, будут ли перебои с поставками топлива осенью и зимой, а также, какими будут цены на газ для промышленности.

Эксперт объяснил: у Украины есть возможность сдерживать цены на продукты питания, если агропроизводители согласятся выделять какую-то часть урожая на социальные нужды. "Аропроизводители часто на внутренний рынок поставляют продукцию дешевле, чем на внешний. По горючему – здесь мы ничего не можем сделать кроме налоговых инструментов. Сейчас налоги на топливо снизили, и потому цены бензина даже ниже, чем в мирной Польше. Если вернут акциз, то соответственно, это добавит к инфляции, что, в свою очередь, даст дополнительные доходы Минфину", — отметил Боярчук.

По его мнению, инфляция 30% по итогам года – вполне понятный и адекватный ориентир. Впрочем, итоговый показатель зависит от многих факторов. В том числе, будет ли расти налоговая нагрузка, будут ли перебои с поставками топлива осенью и зимой, а также, какими будут цены на газ для промышленности. И, конечно, один из ключевых факторов, способный повлиять на цены, — это валютный рынок и курс гривны к доллару.

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Напомним, за последние полгода в Украине больше всего подорожали продукты (на 28,9%), алкоголь (на 19,9%), транспорт (40,4%).

Как ранее писал Фокус, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правительство рассчитывает, что такая инициатива принесет бюджету 2 млрд грн в месяц.

Также Фокус сообщил, что украинцев предупреждают о новом подорожании овощей: продукты питания дорожают еще с начала войны, а некоторые сезонные овощи стали дороже на 20%.