Цены подскочат. Кабмин предлагает отменить льготное налогообложение топлива

Правительство надеется, что такая инициатива пополнит бюджет на 2 млрд грн ежемесячно.

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правительство рассчитывает, что такая инициатива принесет бюджету 2 млрд грн в месяц. Об этом сообщил в своем Telegram заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо. Текста еще нет, но, по моей информации, там будет возвращение акцизного сбора для всех видов топлива без исключения", — отметил нардеп.

Позже Железняк уточнил, что в законопроекте вместо "нулевой" ставки акциза будет акциз "100 евро за 1000 литров" для всех видов топлива, включая тяжелые дистилляты, сжиженный газ, бутан, изобутан.

"НДС пока остается без изменений, как сейчас — 7%. Аргументация возврата акцизов: отсутствие денег для строительства и ремонта дорог", — сообщил нардеп.

Напомним, в марте 2022 Кабинет министров Украины внес изменения в порядок зачисления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего. В конце апреля Верховная Рада отказалась повышать налог на топливо.

Цены на горючее стали снижаться с 1 июля по 1 августа. Сильнее всего подешевел автогаз и дизельное топливо.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Украина ведет подготовку к новому отопительному сезону, который начнется чуть больше чем через два месяца. Как известно, не так давно руководитель Минрегиона Алексей Чернышов рекомендовал украинцам привыкать к тому, что оптимальная температура в доме зимой должна быть в пределах 18-20 градусов, но не ниже 16 градусов. По мнению министра, именно так живут большинство экономных стран развитой Европы.

Также Фокус рассказывал, как украинцы сами могут подготовиться к грядущей зиме. Эксперты советуют заменить окна и двери дома на герметичные, а также утеплить фасад, чтобы повысить энергоэффективность жилья.