Ціни на пальне підскочать. Кабмін пропонує скасувати пільгове оподаткування

Уряд сподівається, що така ініціатива поповнить бюджет на 2 млрд. грн щомісяця.

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне, запроваджене з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уряд вважає, що така ініціатива принесе бюджету 2 млрд грн на місяць. Про це повідомив у своєму Telegram заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне. Тексту ще немає, але за моєю інформацією там буде повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення", — зазначив нардеп.

Пізніше Железняк уточнив, що у законопроєкт замість "нульової" ставки акцизу буде акциз "100 євро за 1000 літрів" для всіх видів пального, включаючи важкі дистиляти, скраплений газ, бутан, ізобутан.

"ПДВ поки що залишається без змін, як зараз — 7%. Аргументація повернення акцизів: відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг", — повідомив нардеп.

Нагадаємо, у березні 2022 року Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Наприкінці квітня Верховна Рада відмовилася підвищувати податок на пальне.

Ціни на пальне почали знижуватися з 1 липня до 1 серпня. Найсильніше подешевшав автогаз та дизельне пальне.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Україна веде підготовку до нового опалювального сезону, який розпочнеться трохи більше ніж за два місяці. Як відомо, нещодавно керівник Мінрегіону Олексій Чернишов рекомендував українцям звикати до того, що оптимальна температура в будинку взимку має бути в межах 18-20 градусів, але не нижче 16 градусів. На думку міністра, саме так живе більшість економних країн розвиненої Європи.

Також Фокус розповідав, як українці самі можуть підготуватися до майбутньої зими. Експерти радять замінити вікна та двері будинку на герметичні, а також утеплити фасад, щоб підвищити енергоефективність житла.