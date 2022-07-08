Утеплитися та зігрітися: як краще підготуватися до зими

Опалювальний сезон обіцяє бути непередбачуваним і повним ризиків. Фокус розпитав експертів, як українцям підготуватись на випадок відключеного опалення.

Українцям варто замінити вікна та двері будинку на герметичні, за можливості утеплити фасад, щоб підвищити енергоефективність житла. Це убезпечить від ризиків замерзнути під час опалювального сезону у воєнний час, ідеться в статті Фокусу "Буржуйка знадобиться. Як Україна готується до опалювального сезону в умовах війни".

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Директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко вважає, що цього літа українцям ще не пізно зайнятися підвищенням енергоефективності свого житла: "Якщо люди можуть організуватися, зробити тепломодернізацію фасадів — це їхній запобіжник від будь-яких ризиків узимку, особливо в умовах війни".

Він вважає, що добре ізольовані будинки, які до того ж змогли побудувати резервну автономну котельню, здатні забезпечити себе теплом навіть за умови, що в цілому тепла буде недостатньо.

Водночас він визнає, що платити доведеться самостійно.

"Я бачу, що на державному чи регіональному рівні на програми з енергоефективності просто не вистачає ресурсів. Економіка дуже постраждала, і сьогодні дуже багато завдань, які не дозволяють на цьому сфокусуватися. На жаль, це об'єктивна реальність", — зазначив Олександр Харченко.

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Буржуйка знадобиться. Як Україна готується до опалювального сезону в умовах війни

Виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк також говорить про те, що держава виділяє мало грошей на підвищення рівня енергоефективності в країні. Водночас він вважає, що українцям варто самим подбати про це з міркувань безпеки, щоби підвищити свої шанси не замерзнути взимку.

Він стверджує, що економічної вигоди в цьому зараз не буде, оскільки кредити є дорогими, а популярна раніше програма теплих кредитів із компенсацією частини витрат у 2022 році не працює.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов висловив думку, що українцям настав час відвикати від відкритих вікон у квартирах взимку. Він зазначив, що в житлі температура має триматися в межах 18-20 градусів. Але при цьому не опускатися нижче за 16, як це відбувається "в економних країнах розвиненої Європи".

А київський міський голова Віталій Кличко попередив, що температура в столичних будинках наступної зими може бути дещо нижчою, ніж зазвичай.

Як повідомлялося, влада поки не планує перегляд тарифів, а ціна гарячої води в червні та липні має залишатися на нинішньому рівні, про що уряд ухвалив постанову №637.