Гаряча вода влітку 2022 року не подорожчає, надалі перегляд тарифів можливий

Влада поки не планує перегляд тарифів, а ціна гарячої води у червні та липні має залишатися на нинішньому рівні, про що уряд ухвалив постанову №637.

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Уряд усіма силами намагатиметься стримувати тарифи для населення, відмовляючись від підвищення. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Зігріють не всіх. Чи готують українцям у новому опалювальному сезоні нові тарифи на газ та тепло".

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31 травня уряд ухвалив постанову №637, де гарантував підприємствам ТКЕ пільгову ціну на газ, проте лише до 31 липня 2022 року. У Міністерстві енергетики пояснили: з 1 червня до 31 липня "Нафтогаз Трейдинг" реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг із гарячого водопостачання, за ціною 7 420 грн (з ПДВ) за тисячу кубометрів. Це означає, що вартість гарячої води в Україні протягом двох місяців залишатиметься на колишньому рівні.

"Будь-яке зростання тарифів негативно всіма сприймається, особливо під час війни. Уряд не може дозволити собі зростання тарифів, коли громадяни не багатіють — втрачені робочі місця, доходи, надходить фінансова допомога громадянам від держави… Але не підвищувати їх — проблема для ТКЕ. Можливо, вихід буде в тому, що нам не відмовляють у наданні фінансової допомоги від Євросоюзу, напевно уряд звертатиметься за цільовими фінансами саме для подолання цієї проблеми", — зазначив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Відмова від зростання тарифів не означає, що вся країна буде, як у минулому сезоні повністю забезпечена газом і теплом. Адже багато регіонів у буквальному сенсі спорожніли через міграцію внаслідок бойових дій, у багатьох зруйнована інфраструктура, тому безперебійна робота там підприємств із теплозабезпечення вимагатиме і мільйонних інвестицій в інфраструктуру, і величезних коштів власне на функціонування подавання тепла. Якщо в населеному пункті населення майже немає, то, швидше за все, місцева влада змінюватиме схеми та механізми забезпечення теплом квартир. Йдеться про перехід на електроопалення та застосування інших механізмів.

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"Якщо не вистачатиме газу, будуть знижувати температуру теплоносія до 15%, це дозволить знизити споживання. Або може бути ухвалене рішення обмежити рівень споживання газу домогосподарствами фінансово — наприклад, запропонувати 10 кубометрів за однією ціною, а чим вище споживання, тим дорожча ціна. Але для воєнного часу це було б вкрай непопулярним рішенням", — зазначив старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.

Нагадаємо, на початку 2022 року підприємства Києва розповіли Фокусу про підвищені тарифи на електроенергію та тепло.

Як раніше повідомлялося, один із головних факторів, що впливають на тарифи ЖКГ для населення, — вартість енергоносіїв, а 2021 рік запам'ятався рекордним зростанням ринкових цін на газ.

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