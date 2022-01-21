Платіжка-2022. П'ять факторів, які вплинуть на тарифи та змусять послуги ЖКГ подорожчати

На цифри у платіжках українців вплине не лише енергокриза зими 2021-2022 років. Серед факторів, через які зростають тарифи для населення, — зростання собівартості виробництва електроенергії, необхідність виконувати умови меморандуму з МВФ та політичні рішення української влади.

Один з головних факторів, що впливає на тарифи ЖКГ для населення, — вартість енергоносіїв, а минулий рік запам’ятався рекордним зростанням ринкових цін на газ. На європейських біржах у 20-х числах грудня 2021 року вартість блакитного палива здолала рубіж $2 тис. В Україні у січні 2022 року середньозважена ціна газу досягла захмарного рівня 72,94 грн за кубометр, тоді як рік тому газ коштував майже вдесятеро дешевше — 7,92 грн за кубометр.

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Аномальна ситуація на ринку газу, зокрема, пов’язана з газовим шантажем Росії. Зараз експерти дуже обережні у своїх прогнозах.

"Газ для Кремля — передусім зброя та політика, і лише потім — бізнес. Як буде використовуватися ця "зброя", залежить від того, чим завершиться перегляд світового порядку", — коментує Тетяна Симоненко, фахівчиня з питань антимонопольної діяльності платформи "Ліга антитрасту". Експертка додає, що одна з цілей шантажу Газпрому — стимулювання європейських чиновників якнайшвидше схвалити запуск газопроводу "Північний потік-2", а подальша невизначеність навколо цього процесу може спричинити ще більше зростання цін на газ на світових ринках або ж забезпечити їх утримання на високому рівні. Проте на ринку можливі суттєві коливання, спричинені іншими факторами. Наприклад, 24 грудня через посилення вітру в Європі збільшилося вироблення зеленої енергії, через що ціни на газ відкотилися на 40%, до $1,3 тис.

На 2022 рік Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій, прогнозує ціни на газ за формульними контрактами з прив’язкою до нафти на рівні $280–320 за кубометр, тоді як на біржі можливі стрибки до $3 тис. На українському ринку, на думку координаторки житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяни Бойко, до весни 2022 року не варто очікувати, що ціни на газ знизяться до 30 грн за кубометр й нижче.

Газова пільга

Поки світові ринки трясе "ідеальний шторм", для українців ціна газу до кінця опалювального сезону (1 травня 2022 року) зафіксована річними контрактами на рівні приблизно 8 грн за кубометр.

"Де-юре, державне регулювання ціни постачання природного газу населенню без внесення змін до закону "Про ринок природного газу" є нелегітимним, адже в законі визначено, що ціни на газ — вільні, — коментує Тетяна Симоненко. — Однак 7 квітня 2021 року НКРЕКП затвердила постанову, яка змінила правила постачання газу населенню, що, фактично, є держрегулюванням, замаскованим в обгортку річного контракту".

Поки що тарифи для населення повністю під контролем держави. Але це не виключає високої вірогідності зростання тарифів у 2022 році

Тетяна Бойко зауважує, що без державного втручання газ для населення України коштував би 30 грн за кубометр. Ситуація була би кращою, якби в Україні діяв розвинений ринок газу та постачальники працювали б за довготерміновими контрактами з трейдерами. Проте ринок, який стартував у 2020 році, так і не був створений, зокрема завдяки інтересам деяких осіб та великих компаній, не зацікавлених у ринкових правилах гри. Та й державі відсутність ринку вигідна.

"Альтернативним держрегулюванню варіантом вирішення проблеми є надання прямих субсидій набагато більшій кількості людей, ніж зараз. З економічної точки зору це би був більш правильний шлях, — продовжує Бойко. — Але держава втрутилася в регулювання цін ще у 2020 році, й ринок почав деформуватися на старті свого розвитку".

До початку травня 2022 року оператори ринку повинні запропонувати споживачам нові річні ціни на газ. Якими вони будуть, мало хто здатен прогнозувати.

"У 2022 році на тарифи на газ для населення впливатиме продаж на біржі газу державної компанії "Укргазвидобування" (входить до "Нафтогазу"), тому ціна буде такою самою, як зараз, або нижчою", — вважає Юрій Корольчук. Нагадаємо, на УГВ припадає приблизно 70% обсягу газу, що видобувається в Україні. Цей ресурс компанія зобов’язана реалізовувати за ціною, нижчою за ринкову, для забезпечення потреб вразливих категорій споживачів.

[ + – ] Дороге блакитне паливо: динаміка цін на газ та електроенергію, ціни в Європі Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

На думку експертів "Ліги антитрасту", річний тариф, який діятиме з травня 2022 року до кінця квітня 2023-го, залежатиме від ринкових коливань, які відбуватимуться на той момент в Європі та Україні, а також від бажання та фінансових можливостей влади надалі продовжувати популістичну тарифну політику. Тетяна Бойко впевнена, що для населення нічого не зміниться — уряд застосовуватиме державне регулювання.

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Хоча в останньому меморандумі з МВФ Україна зобов’язалася встановити ринкові ціни на газ для населення та не вдаватися до ручного управління тарифами, практика нехтувати зобов’язаннями перед МВФ характерна для українських політиків. З іншого боку, Тетяна Симоненко не виключає, що енергокриза може спонукати і європейські уряди вдаватися до цінових регулювань, що може слугувати виправданням для української держави. Тобто, якщо такі практики стануть загальноприйнятими, головний кредитор може заплющити на них очі.

"За дефектну практику регулювання цін в підсумку заплатить населення, проте не напряму в тарифах, а приховано — за рахунок зростання цін на товари, скорочення програм розвитку тощо", — підсумовує Симоненко.

Є й інші сценарії. Якщо різниця між тарифом та ринковою ціною стане непідйомною для держбюджету, цілком можлива корекція тарифів угору. В "Лізі антитрасту" зазначають, що вже з січня 2022 року українцям варто чекати на підвищення вартості доставки газу. За неї громадяни останнім часом отримують окрему платіжку. В середньому подорожчання послуги складе 4%.

Зона високої напруги

Ціну електроенергії для населення в Україні регулює держава. Наразі тариф для громадян є в кілька разів меншим за середній у Європі (див. інфографіку) й складає 1,68 грн за кВт·год (1,44 грн/кВт·год за перші спожиті 250 кВт·год в місяць). Вартість електроенергії для непобутових споживачів визначає ринок. Регулятор (НКРЕКП) лише встановлює максимальну ціну для промисловості — так звані прайс-кепи. В години найменшого навантаження це 2 грн за кВт·год, у прайм-тайм з 7:00 до 23:00 — 4,0 грн за кВт·год.

Щоб забезпечити низьку ціну на електроенергію для населення, Кабмін надав держкомпаніям (Укргідроенерго та Енергоатом) спеціальні зобов’язання для забезпечення суспільних інтересів (ПСО). Фактично операторів ринку примушують продавати електроенергію за заниженою ціною, що негативно відбивається на їхньому фінансовому стані. Через це в експертному середовищі не перший рік ідеться про необхідність підвищення вартості електроенергії для населення заради уникнення подальшого поглиблення кризи в енергосекторі. Натомість компенсувати втрати вразливим верствам населення повинне розширення субсидіювання.

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"Незважаючи на нібито впроваджені формальні зовнішні атрибути сучасної європейської моделі ринку електроенергії в Україні, внутрішній його зміст — вітчизняний унікальний винахід, далекий від лібералізованих європейських ринків, — коментує ситуацію Олена Поканєвич, фахівчиня з конкуренційного права та M&A платформи "Ліга Антитрасту". — Ринок викривлюють перехресне субсидіювання цін для населення, недосконалий механізм ПСО, застосування прайс-кепів, значна ринкова влада групи ДТЕК, заполітизований державний сегмент генерації зі значною неформальною присутністю олігархів в операційному управлінні тощо". На жаль, такий стан речей, найімовірніше, залишатиметься і у 2022 році.

Тим часом зростання цін на електроенергію стає загальносвітовою тенденцію через аномальне подорожчання енергоносіїв. Це не може минути для українського ринку непомітно. На думку Юрія Корольчука, на собівартість електроенергії в Україні впливатимуть ціни на вугілля та дефіцит ресурсу, а крім цього, зростання витрат на ремонти АЕС після великого навантаження у поточному зимовому сезоні.

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Тетяна Бойко вважає економічно обґрунтованим тарифом для громадян у 2022 році 3 грн за кВт·год.

"Мінімальний рівень ціни для населення — від 2,5 до 4 грн за кВт·год, а з урахуванням росту витрат на розподіл електроенергії — від 3 до 5 грн за кВт·год, — продовжує Юрій Корольчук. — Якщо підвищення й далі не буде, ми просто відтягнемо жахливий кінець".

Проте визначення тарифів на електроенергію для населення в Україні залишається здебільшого політичним питанням. Розвиток ситуації залежатить від бажання влади підтримувати свій рейтинг з огляду на майбутні вибори.

Холодне і гаряче

Як підкреслює Тетяна Симоненко, головним чинником, який визначатиме вартість опалення і гарячої води для населення, є ціна газу — його складова у вартості цих послуг становить приблизно 80%. Тобто на тлі аномального подорожчання газу взимку 2021–2022 років тепло рідного дому мало стати "золотим".

Але Симоненко нагадує, що, за умовами підписаного 30 вересня 2021 року меморандуму, тепловики (ТКЕ) до травня 2022 року отримують від "Нафтогазу" фіксований обсяг газу за пільговою ціною 7,42 грн за кубометр. Далі ціни мають проіндексувати з 1 липня 2022-го і з 1 липня 2023 року.

"До травня 2022 року вартість опалення й гарячої води залишиться на теперішньому рівні. Але в подальшому, влітку та в опалювальний період ­2022–2023 років, ціна може суттєво збільшитися", — резюмує Тетяна Симоненко.

За прогнозами Юрія Корольчука, вартість опалення в середньому зростатиме до 2,5–3 тис. грн за Гкал, гаряча вода — до ­130–150 грн за кубометр. Для порівняння: в Києві у січні 2022 року вартість 1 Гкал тепла, як і минулої зими, складає 1654,41 грн, а тариф на гарячу воду з січня 2019-го залишається на рівні 98,89 грн за кубометр.

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Холодна вода також може здорожчати під впливом тенденцій на ринку електроенергії.

"У собівартості послуг, що надають підприємства водопровідно-каналізаційної галузі, складова електроенергії становить приблизно 40%, — пояснює Олена Поканєвич. — Сьогодні водоканали купують електроенергію за ціною 4,5 грн/кВт·год без ПДВ, тоді як у діючих тарифах закладено вартість 2,8 грн/кВт·год без ПДВ". Тобто, тільки через збільшення вартості електроенергії у собівартості послуги тариф на холодну воду необхідно збільшити мінімум на 28%.

Фактично зростання цін вже стартувало. НКРЕКП 22 грудня 2021 року скорегувала тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік для 45 підприємств. Відповідно тарифи Київводоканалу, наприклад, зростуть у 2022 році на 5 грн і становитимуть 30,38 грн за кубометр. У майбутньому Юрій Корольчук прогнозує подальше подорожчання холодної води до 90–100 грн за кубометр.

Перша п’ятірка факторів впливу на тарифи у 2022 році