Газ, якого не буде, замість вугілля, якого немає: найкращий спосіб збанкрутувати країну посеред зими

Подивився "Свободу Савіка Шустера". Хоча публіка там, здебільшого, зібралася мені особисто не симпатична. У програмі прозвучала безстороння оцінка ситуації у паливно-енергетичній сфері, про що ми з експертами на моєму Ютуб-каналі тлумачимо вже понад місяць. Повторено все, аж до того, що хаос в економіці автоматично підштовхує нас до обіймів Росії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Наразі до позиції експертної спільноти підтягнулися опозиційні політики.

А що влада? А влада продовжує самозабутньо співати, що все добре, прекрасна маркізо: вугілля, газу ще більше, електроенергії стільки — сам Ілон Маск позаздрить…

Мені це нагадує трагікомічну ситуацію, коли на Таїланд уже накочувалося цунамі, а туристи на пляжі бездумно знімали смертельні хвилі на мобілки.

А ще прочитав, що наше Міністерство енергетики думає над переведенням ТЕЦ на газ через брак енергетичного вугілля. Недолік цей спостерігається на всіх українських теплоелектростанціях.

Важливо

Змінюємо вугілля на газ. Чому місцева влада залишить наодинці з холодними квартирами українців

У людей, які чули про енергетику, після таких повідомлень волосся починає вставати дибки.

По-перше, від того, що про дефіцит вугілля профільне міністерство задумалося лише посеред зими, а не заздалегідь.

По-друге, як резервний енергоносій на більшості наших ТЕЦ передбачено використання мазуту. Міркування про газ говорять про те, що і з мазутом у нас є проблеми. Хоча він повинен перебувати в держрезерві країни.

По-третє, переобладнання котлів на газ вимагатиме невідомо скільки часу і, головне, грошей, яких у нас точно немає — достатньо подивитися на держбюджет.

Важливо

Повільна смерть. Чим загрожує Україні та її економіці відмова від вугілля на догоду "зеленому порядку"

По-четверте, і по-перше, використання газу замість вугілля — це точний спосіб збанкрутувати країну. Тому що зараз ціни на газ підбираються до 2000 доларів за тисячу кубів.

Щоб знайти гроші, наша влада полізе у найкабальніші, безнадійні позики, а також запустить друкарський верстат. Що спричинить гіперінфляцію при стагнації економіки — найгірший сценарій.

Чесно кажучи, хочеться, щоб цей період зухвалих дилетантів якнайшвидше завершився. Будь-яким чином.

Першоджерело.