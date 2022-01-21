Платежка-2022. Пять причин, из-за которых вырастут тарифы ЖКХ

На цифры в платежках украинцев повлияет не только энергокризис зимы 2021-2022 годов. Среди факторов, из-за которых растут тарифы ЖКХ для населения — рост себестоимости производства электроэнергии, необходимость выполнять условия меморандума с МВФ и политические решения украинской власти.

Один из главных факторов, влияющих на тарифы ЖКХ для населения — стоимость энергоносителей, а прошлый год запомнился рекордным ростом рыночных цен на газ. На европейских биржах в 20-х числах декабря 2021 года стоимость голубого топлива преодолела рубеж в $2 тыс. 92 грн за кубометр.

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Аномальная ситуация на рынке газа, в частности, связана с газовым шантажом России. Сейчас эксперты очень аккуратны в своих прогнозах.

"Газ для Кремля — прежде всего оружие и политика, и только потом — бизнес. Как будет использоваться это "оружие", зависит от того, чем завершится пересмотр мирового порядка", — комментирует Татьяна Симоненко, специалист по вопросам антимонопольной деятельности платформы "Лига антитраста". Эксперт добавляет, что одна из целей шантажа Газпрома — стимулирование европейских чиновников как можно быстрее одобрить запуск газопровода "Северный поток-2", а дальнейшая неопределенность вокруг этого процесса может вызвать еще большее увеличение цен на газ на мировых рынках или же обеспечить их удержание на высоком уровне.

Однако на рынке возможны существенные колебания, вызванные и другими факторами. Например, 24 декабря из-за усиления ветра в Европе увеличилась выработка зеленой энергии, из-за чего цены на газ откатились на 40% до $1,3 тыс.

На 2022 год Юрий Корольчук, соучредитель Фонда энергетических стратегий, прогнозирует цены на газ по формулным контрактам с привязкой к нефти на уровне $280–320 за кубометр, тогда как на бирже возможны скачки до $3 тыс. На украинском рынке, по мнению координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяны Бойко, до весны 2022 года не стоит ожидать, что цены на газ опустятся до 30 грн за кубометр и ниже.

Газовая льгота: цены на газ зафиксированы до конца отопительного сезона

Пока мировые рынки трясет "идеальный шторм", для украинцев цена газа до конца отопительного сезона (1 мая 2022) зафиксирована годовыми контрактами на уровне примерно 8 грн за кубометр.

"Де-юре, государственное регулирование цены поставки природного газа населению без внесения изменений в закон "О рынке природного газа" нелегитимно, ведь в законе определено, что цены на газ — свободны, — комментирует Татьяна Симоненко. — Однако 7 апреля 2021 года НКРЭКП утвердила постановление, изменившее правила поставки газа населению, что фактически является госрегулированием, замаскированным в обертку годового контракта".

Пока что тарифы ЖКХ для населения полностью под контролем государства. Но это не исключает высокой вероятности роста тарифов в 2022 году.

Татьяна Бойко отмечает, что без государственного вмешательства газ для населения Украины стоил бы 30 грн за кубометр. Ситуация была бы лучше, если бы в Украине действовал развитый рынок газа и поставщики работали бы по долгосрочным контрактам с трейдерами. Однако рынок, стартовавший в 2020 году, так и не был создан, в частности, благодаря интересам некоторых лиц и крупных компаний, не заинтересованных в рыночных правилах игры. Да и государству отсутствие рынка выгодно.

"Альтернативным госрегулированию вариантом решения проблемы является предоставление прямых субсидий гораздо большему количеству людей, чем сейчас. С экономической точки зрения это был бы более правильный путь, — продолжает Бойко. — Но государство вмешалось в регулирование цен еще в 2020 году, и рынок начал деформироваться на старте своего развития".

До начала мая 2022 года операторы рынка должны предложить потребителям новые годовые цены на газ. Какими они будут, мало кто способен прогнозировать.

"В 2022 году на тарифы на газ для населения будут влиять продажи на бирже газа государственной компании "Укргаздобыча" (входит в "Нафтогаз"), поэтому цена будет такой же, как сейчас, или ниже", — считает Юрий Корольчук. Напомним, на УГО приходится около 70% объема добываемого в Украине газа. Этот ресурс компания обязана реализовывать по цене ниже рыночной для обеспечения потребностей уязвимых категорий потребителей.

[ + – ] Дорогое голубое топливо: динамика цен на газ и электроэнергию, цены в Европе Фото: Людмила Лысак (инфографика)

По мнению экспертов "Лиги антитраста", годовой тариф, который будет действовать с мая 2022 года до конца апреля 2023-го, будет зависеть от рыночных колебаний, которые будут происходить в тот момент в Европе и Украине, а также от желания и финансовых возможностей власти в дальнейшем продолжать популистскую тарифную политику Татьяна Бойко уверена, что для населения ничего не изменится — правительство будет применять государственное регулирование.

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Хотя в последнем меморандуме с МВФ Украина обязалась установить рыночные цены на газ для населения и не прибегать к ручному управлению тарифами, практика пренебрегать обязательствами перед МВФ характерна для украинских политиков. С другой стороны, Татьяна Симоненко не исключает, что энергокризис может побуждать и европейские правительства прибегать к ценовым регулированиям, что может служить оправданием для украинского государства. То есть, если такие практики станут общепринятыми, главный кредитор может закрыть на них глаза.

"За дефектную практику регулирования цен в итоге заплатит население, однако не напрямую в тарифах, а скрыто — за счет роста цен на товары, сокращения программ развития и т.д.", — заключает Симоненко.

Есть и другие сценарии. Если разница между тарифом и рыночной ценой станет для госбюджета неподъемной, вполне возможна коррекция тарифов вверх. В "Лиге антитраста" отмечают, что уже с января 2022 года украинцам следует ожидать повышения стоимости доставки газа. За нее граждане в последнее время получают отдельную платежку. В среднем подорожание услуги составит 4%.

Зона высокого напряжения: цена электроэнергии для населения

Цену электроэнергии для населения в Украине регулирует государство. Сейчас тариф для граждан в несколько раз меньше среднего в Европе (см. инфографику) и составляет 1,68 грн за кВт·час (1,44 грн/кВт·час за первые потребленные 250 кВт·ч в месяц). Цена электроэнергии для небытовых потребителей определяет рынок. Регулятор (НКРЭКУ) только устанавливает максимальную цену для промышленности – так называемые прайс-кепы. В часы наименьшей нагрузки это 2 грн за кВт·ч, в прайм-тайм с 7:00 до 23:00 – 4,0 грн за кВт·час.

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Чтобы обеспечить низкую цену на электроэнергию для населения, Кабмин возложил на госкомпании (Укргидроэнерго и Энергоатом) специальные обязательства по обеспечению общественных интересов (ПСО). Фактически операторов рынка заставляют продавать электроэнергию по заниженной цене, что негативно отражается на их финансовом состоянии. Поэтому в экспертной среде не первый год речь идет о необходимости повышения стоимости э лектроэнергии для населения во избежание дальнейшего углубления кризиса в энергосекторе. Вместо этого компенсировать потери уязвимым слоям населения должно расширение субсидирования.

"Несмотря на якобы внедренные формальные внешние атрибуты современной европейской модели рынка электроэнергии в Украине, внутреннее его содержание — отечественное уникальное изобретение, далекое от либерализованных европейских рынков, — комментирует ситуацию Елена Поканевич, специалист по конкуренционному праву и M&A платформы "Лига Антитраста". — Рынок искажают перекрестное субсидирование цен для населения, несовершенный механизм ПСО, применение прайс-кепов, значительная рыночная власть группы ДТЭК, заполитизированный государственный сегмент генерации со значительным неформальным присутствием олигархов в операционном управлении и т.д.".

К сожалению, такое положение вещей, скорее всего, сохранится и в 2022 году.

Тем временем, рост цен на электроэнергию становится общемировой тенденцией из-за аномального удорожания энергоносителей. Это не может пройти для украинского рынка незаметно. По мнению Юрия Корольчука, на себестоимость электроэнергии в Украине будут влиять цены на уголь и дефицит ресурса, а кроме того, рост затрат на ремонт АЭС после большой нагрузки в текущем зимнем сезоне.

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Татьяна Бойко считает экономически обоснованным тарифом для граждан в 2022 году 3 грн/кВт.

"Минимальный уровень цены для населения — от 2,5 до 4 грн за кВтч, а с учетом роста расходов на распределение электроэнергии — от 3 до 5 грн за кВтч, — продолжает Юрий Корольчук. — Если повышения и дальше не будет, мы просто отложим ужасный конец".

Однако определение тарифов на электроэнергию для населения в Украине остается в основном политическим вопросом. Развитие ситуации зависит от желания властей поддерживать свой рейтинг с учетом предстоящих выборов.

Холодно/горячо: стоимость отопления и горячей воды

Как подчеркивает Татьяна Симоненко, главным фактором, определяющим стоимость отопления и горячей воды для населения, является цена газа – его составляющая в стоимости этих услуг составляет примерно 80%. То есть на фоне аномального подорожания газа зимой 2021-2022 годов тепло родного дома должно было стать "золотым".

Но Симоненко напоминает, что, по условиям подписанного 30 сентября 2021 меморандума, тепловики (ТКЭ) до мая 2022 получают от "Нафтогаза" фиксированный объем газа по льготной цене 7,42 грн за кубометр. Далее цены должны проиндексировать с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года.

"До мая 2022 года стоимость отопления и горячей воды останется на нынешнем уровне. Но в дальнейшем, летом и в отопительный период 2022-2023 годов, цена может существенно увеличиться", — резюмирует Татьяна Симоненко.

По прогнозам Юрия Корольчука, стоимость отопления будет в среднем расти до 2,5–3 тыс. грн за Гкал, горячая вода — до 130–150 грн за кубометр. Для сравнения: в Киеве в январе 2022 года стоимость 1 Гкал тепла, как и в прошлую зиму, составляет 1654,41 грн, а тариф на горячую воду с января 2019-го остается на уровне 98,89 грн за кубометр.

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Холодная вода может подорожать под влиянием тенденций на рынке электроэнергии.

"В себестоимости услуг, оказываемых предприятиями водопроводно-канализационной отрасли, составляющая электроэнергии составляет примерно 40%, — объясняет Елена Поканевич. — Сегодня водоканалы покупают электроэнергию по цене 4,5 грн/кВт·ч без НДС, тогда как в действующих тарифах заложена стоимость 2,8 грн/кВтч без НДС". То есть только из-за увеличения стоимости электроэнергии в себестоимости услуги тариф на холодную воду необходимо увеличить минимум на 28%.

Фактически рост цен уже стартовал. НКРЭКУ 22 декабря 2021 года скорректировала тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 2022 год для 45 предприятий. Соответственно, тарифы Киевводоканала, например, возрастут в 2022 году на 5 грн и составят 30,38 грн за кубометр. В будущем Юрий Корольчук прогнозирует дальнейшее подорожание холодной воды до 90–100 грн за кубометр.

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