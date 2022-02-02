Газ як "чорний лебідь": експерти оцінили ризик високої ціни на газ для економіки

У 2022 році ціна на газ на світовому ринку може зростати, що заважатиме розвитку економіки України.

На початку 2022 року ціни на газ на європейських біржах відкотилися від екстремальних значень, які сягали більше $2000 за тис. кубометрів, та про стабілізацію ситуації поки говорити зарано. Про це Фокусу розповіли експерти, які визначили ризик зростання газової ціни як головний виклик для економіки України у 2022 році.

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"Згідно з поточними ф’ючерсними контрактами, вартість газу в Європі з квітня 2021 року знизиться несуттєво - понад $800 за тис. кубометрів. Ймовірно, такі контракти є переоціненими й можуть суттєво подешевшати, однак, якщо після завершення опалювального сезону не відбудеться значного зниження вартості газу на європейському ринку, українська економіка зіткнеться з ризиками", — каже гор Дейсан, старший аналітик Центру макроекономічного моделювання KSE Institute.

У якості наслідків такого розвитку подій Дейсан, по-перше, називає утримання високих цін на інші енергетичні товари, що стане вагомим внеском в інфляцію. По-друге, Україні доведеться імпортувати газ за високою ціною. Й щоб задовольнити попит імпортерів газу на валюту та не допустити девальвації Нацбанк буде змушений витрачати свої міжнародні резерви.

Інна Звягінцева, аналітикиня ІК Adamant Capital, вважає високі ціни на газ найбільшим ризиком 2022 року, який українська економіка ще не відчула в повній мірі. На думку експертки, найбільший негативний вплив відчують підприємства, які не мають альтернативних джерел палива, крім газу, що призведе до поступового подорожчання споживчих товарів. За її словами, сильний удар відчує малий бізнес й населення, яке наступного опалювального сезону, скоріш за все, сплачуватиме за опалення за підвищеними тарифами. Й в цілому, підготовка до наступної зими опиняється в зоні високого ризику.

Детально про головні виклики для української економіки у 2022 році читайте у статті Фокусу.