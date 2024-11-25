В Україні цього тижня можуть скасувати графіки відключень світла: експерт назвав умови (відео)

В ранкові та вечірні години очікуються обмеження, але лише по одній черзі. Експерт говорить, що це — досить непоганий показник за того стану енергосистеми України, який зараз є.

В Україні до кінця цього тижня можуть скасувати графіки відключення електроенергії. Про це в ефірі "Київ24" розповів енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, на скасування обмежень може повпливати погода, завершення аварійних робіт, а також відсутність нових масштабних атак РФ на енергосистему.

"В ранкові і вечірні години будуть обмеження, але лише по одній черзі. І це при тому стані енергостистеми, в якому вона зараз перебуває, досить непоганий показник. Очікується, якщо не буде достатніх обстрілів то до кінця цього тижня ми завершимо певні відновлювальні роботи, і якщо не буде сильних морозів, а за прогнозами їх не буде, це нам дозволить не застосовувати графіки вже до кінця тижня", — сказав експерт.

Нагадаємо, що у Києві згоріли два трансформатори, залишивши без світла тисячі людей у будинках у Борщагівському районі. Фахівці вбачають у цьому інциденті закономірність і прогнозують, що подібні ситуації будуть повторюватися через перенавантаження мережі.

Також повідомлялося, що в енергосистемі України зберігається дефіцит. Це означає, що навантаження надто велике для генерації і мереж, пошкоджених ударами російського агресора. Як наслідок, оператор "Укренерго" мусить запроваджувати графіки відключень.