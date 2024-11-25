В Украине на этой неделе могут отменить графики отключений света: эксперт назвал условия (видео)

В утренние и вечерние часы ожидаются ограничения, но лишь по одной очереди. Эксперт говорит, что это — достаточно неплохой показатель при том состоянии энергосистемы Украины, которое сейчас есть.

В Украине до конца этой недели могут отменить графики отключения электроэнергии. Об этом в эфире "Киев24" рассказал энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его словам, на отмену ограничений может повлиять погода, завершение аварийных работ, а также отсутствие новых масштабных атак РФ на энергосистему.

"В утренние и вечерние часы будут ограничения, но только по одной очереди. И это при том состоянии энергостистемы, в котором она сейчас находится, достаточно неплохой показатель. Ожидается, если не будет достаточных обстрелов то до конца этой недели мы завершим определенные восстановительные работы, и если не будет сильных морозов, а по прогнозам их не будет, это нам позволит не применять графики уже до конца недели", — сказал эксперт.

Напомним, что в Киеве сгорели два трансформатора, оставив без света тысячи людей в домах в Борщаговском районе. Специалисты видят в этом инциденте закономерность и прогнозируют, что подобные ситуации будут повторяться из-за перегрузки сети.

Также сообщалось, что в энергосистеме Украины сохраняется дефицит. Это означает, что нагрузка слишком велика для генерации и сетей, поврежденных ударами российского агрессора. Как следствие, оператор "Укрэнерго" должен вводить графики отключений.