Будут взрываться, как "шахеды" над Киевом: эксперт объяснил, почему трансформаторы не выдерживают напряжения

На одну трансформаторную подстанцию сейчас приходится не 2-3 тыс абонентов, а 8-10 тыс, поэтому гореть и взрываться они будут с ухудшением погоды, говорит Олег Попенко.

В пригороде Киева сгорели два трансформатора, оставив без света тысячи людей в домах в Борщаговском районе. Специалисты видят в этом инциденте закономерность и прогнозируют, что подобные ситуации будут повторяться. Об этом пишет "Информатор Киев".

Так, в Борщаговском районе Киева вспыхнули сразу 2 трансформатора. Они горели эффектно — сначала появилась голубая дуга, а дальше произошел взрыв белым светом, после чего весь микрорайон погрузился во тьму.

Специалисты видят в этом инциденте закономерность, поскольку застройщикам экономически невыгодно строить еще и трансформаторные подстанции, поскольку одна стоит около 50 млн грн. Поэтому они благодаря "неформальным договоренностям" сдавали дома и подключали их к уже существующим трансформаторам. Из-за этого станции перегружены, а со снижением температуры и увеличением нагрузки на сеть подстанции не выдерживают и начинают гореть.

"Это все из-за власти, застройщиков и контролирующих органов, одни дали добро на массовую застройку, другие все это застроили, ввели в эксплуатацию, но не все — кроме электрической части, ведь за деньги у нас могут принять все, что захочешь. В итоге на одну ТПшку (трансформаторную подстанцию) приходится не 2-3 тыс абонентов, а 8-10 тыс. И гореть и взрываться они будут с похолоданием с таким же темпом, как "Шахеды" летают над Киевом", — пояснил специалист по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Он добавил, что по конкретным домам на Борщаговке, где трансформаторы вышли из строя, без света жители будут оставаться 2-3 дня, если трансформаторы находились на балансе оператора системы распределения. Если же они являются частными — обесточивание может длиться до нескольких недель.

Олег Попенко отметил, что в целом по Киевской области ситуация с трансформаторными подстанциями катастрофическая, потому что трансформаторов, не принятых на баланс, — сотни, а домов, которые так и не были сданы в эксплуатацию именно из-за электрической части, — более тысячи.

Напомним, что веерные отключения электроэнергии приводят к тому, что как только появляется свет, жители многоэтажек одновременно включают различную технику. Это приводит к перенапряжению и выходу из строя трансформатора дома.