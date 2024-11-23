Вибухатимуть, як "шахеди" над Києвом: експерт пояснив, чому трансформатори не витримують напруги

На одну трансформаторну підстанцію зараз припадає не 2-3 тис абонентів, а 8-10 тис, тож горіти й вибухати вони будуть з погіршенням погоди, каже Олег Попенко.

У передмісті Києва згоріли два трансформатори, залишивши без світла тисячі людей у будинках у Борщагівському районі. Фахівці вбачають у цьому інциденті закономірність і прогнозують, що подібні ситуації будуть повторюватися. Про це пише "Інформатор Київ".

Так, в Борщагівському районі Києва спалахнули одразу 2 трансформатори. Вони горіли ефектно — спочатку з'явилася блакитна дуга, а далі стався вибух білим світлом, після чого весь мікрорайон поринув у пітьму.

Фахівці вбачають у цьому інциденті закономірність, оскільки забудовникам економічно невигідно будувати ще й трансформаторні підстанції, оскільки одна коштує близько 50 млн грн. Тож вони завдяки "неформальним домовленостям" здавали будинки і підключали їх до вже існуючих трансформаторів. Через це станції перевантажені, а зі зниженням температури та збільшенням навантаження на мережу підстанції не витримують і починають горіти.

"Це все через владу, забудовників та контролюючі органи, одні дали добро на масову забудову, інші все це забудували, ввели в експлуатацію, але не все — окрім електричної частини, адже за гроші в нас можуть прийняти все, що захочеш. У підсумку на одну ТПшку (трансформаторну підстанцію) припадає не 2-3 тис абонентів, а 8-10 тис. І горіти й вибухати вони будуть з похолодшанням з таким самим темпом, як "Шахеди" літають над Києвом", — пояснив фахівець з питань ЖКГ Олег Попенко.

Він додав, що щодо конкретних будинків на Борщагівці, де трансформатори вийшли з ладу, без світла жителі лишатимуться 2-3 дні, якщо трансформатори перебували на балансі оператора системи розподілу. Якщо ж вони є приватними — знеструмлення може тривати до кількох тижнів.

Олег Попенко наголосив, що загалом по Київській області ситуація з трансформаторними підстанціями катастрофічна, бо трансформаторів, не прийнятих на баланс, — сотні, а будинків, що так і не були здані в експлуатацію саме через електричну частину, — більше тисячі.

Нагадаємо, що віялові відключення електроенергії призводять до того, що щойно з'являється світло, мешканці багатоповерхівок одночасно вмикають різну техніку. Це призводить до перенапруги і виходу з ладу трансформатора будинку.