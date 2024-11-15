Українці можуть отримати додаткові платіжки за газ: хто заплатить більше

Клієнти газових служб можуть отримати рахунки за виявлення та ліквідацію витоків.

"Газмережі" почали розсилати по всій Україні квитанції за обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. З 2024 року ця послуга стала обов'язковою. Частота перевірки, спрямованої насамперед на виявлення витоків газу, залежить від віку будівлі і проводиться кожні три-п'ять років. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

У Київській області газовики виявили та усунули понад 12 тисяч витоків газу під час технічного обслуговування. Фахівці Київської філії "Газомережі" обстежили для цього близько 2,5 тисячі багатоквартирних будинків.

"Це означає, що мешканці 116 тисяч квартир можуть безпечно користуватися газом. Головне — дотримуватися правил безпеки. Рахунки за виявлення та ліквідацію витоків уже надходять адресатам", — зазначають у компанії.

У Київській філії "Газомережі" пояснюють: "Це разовий платіж, який виставляють один раз на 3 або 5 років залежно від терміну експлуатації газових мереж у будинку. Якщо вік мереж перевищує 25 років, обслуговування проводиться кожні 3 роки, якщо менше — кожні 5 років".

Технічне обслуговування — це не ініціатива газовиків, а припис чинного законодавства.

У кожному будинку розрахували свій тариф. Комусь доведеться заплатити лише 40,16 грн (це найменший рахунок), а деяким мешканцям — майже 1,5 тис. грн. Так, у місті Олександрія Кіровоградської області мешканці будинку на вул. Миру, 12 (двоповерхова цегляна будівля) мають заплатити по 1475,4 грн із квартири. Водночас на вул. Садовій, 33а, де розташована панельна багатоповерхівка, кожному жителю виставлять рахунок на суму всього 95,15 грн.

Платіжку надішлють після факту виконання робіт. Графіки оприлюднені на сайтах філій "Газмережі". Там також покажуть орієнтовну вартість. В обслуговування входить: огляд газопроводу, перевірка на щільність, випробування під тиском, огляд газового обладнання, обслуговування запірних пристроїв. Усе це гарантує безпечне використання газу.

Нагадаємо, 19 жовтня адвокат Станіслав Лифлянчик розповів, що робити українцям, які заборгували великі суми за теплопостачання. Він радить українцям звернутися до теплокомуненерго із заявою про реструктуризацію боргу. Для цього потрібно мати гроші на мінімальний платіж. За словами адвоката, зазвичай компанія йде на зустріч клієнту і дає дозвіл на відстрочку.

Варто також нагадати, 17 жовтня ЗМІ повідомляли, що комунальні послуги можуть подорожчати у 2025 році. Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду наступного року після скасування мораторію на підвищення тарифів. Вартість має поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня.