Украинцы могут получить дополнительные платежки за газ: кто заплатит больше

Клиенты газовых служб могут получить счета за выявление и ликвидацию утечек.

"Газсети" начали рассылать по всей Украине квитанции за обслуживание внутридомовых газовых систем. С 2024 года эта услуга стала обязательной. Частота проверки, направленной прежде всего на выявление утечек газа, зависит от возраста здания и проводится каждые три-пять лет. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В Киевской области газовики обнаружили и устранили более 12 тысяч утечек газа в ходе технического обслуживания. Специалисты Киевского филиала "Газсети" обследовали для этого около 2,5 тысячи многоквартирных домов.

"Это значит, что жильцы 116 тысяч квартир могут безопасно пользоваться газом. Главное – соблюдать правила безопасности. Счета за выявление и ликвидацию утечек уже поступают адресатам", – отмечают в компании.

В Киевском филиале "Газсети" поясняют: "Это разовый платеж, который выставляется один раз в 3 или 5 лет в зависимости от срока эксплуатации газовых сетей в доме. Если возраст сетей превышает 25 лет, обслуживание проводится каждые 3 года, если меньше – каждые 5 лет".

Техническое обслуживание – это не инициатива газовиков, а предписание действующего законодательства.

В каждом доме рассчитали свой тариф. Кому-то предстоит заплатить всего 40,16 грн (это самый маленький счет), а некоторым жильцам — почти 1,5 тыс. грн. Так, в городе Александрия Кировоградской области жильцы дома на ул. Мира, 12 (двухэтажное кирпичное здание) должны заплатить по 1475,4 грн с квартиры. В то же время, на ул. Садовой, 33а, где находится панельная многоэтажка, каждому жителю выставят счет на сумму всего 95,15 грн.

Платежку пришлют после факта выполнения работ. Графики обнародованы на сайтах филиалов "Газсети". Там также покажут ориентировочную стоимость. В обслуживание входит: осмотр газопровода, проверка на плотность, испытание под давлением, осмотр газового оборудования, обслуживание запорных устройств. Все это гарантирует безопасное использование газа.

Напомним, 19 октября адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, что делать украинцам, которые задолжали большие суммы за теплоснабжение. Он советует украинцам обратиться к теплокоммунэнерго с заявлением о реструктуризации долга. Для этого нужно иметь деньги на минимальный платеж. По словам адвоката, обычно компания идет на встречу клиенту и дает разрешение на отсрочку.

Стоит также напомнить, 17 октября СМИ сообщали, что коммунальные услуги могут подорожать в 2025 году. Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в следующем году после отмены моратория на повышение тарифов. Стоимость должна постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня.