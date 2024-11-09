Украинцы могут "получить" чужие долги за газ: что важно знать

При покупке квартиры важно убедиться, что у предыдущего хозяина закрыты все долги за коммунальные платежи.

После приобретения жилья на вторичном рынке необходимо переоформить лицевой счет у поставщиков коммунальных услуг. Иначе могут обязать оплатить задолженности прежних владельцев по коммунальным платежам. Об этом рассказали в "ГазПравде".

Специалисты подчеркивают, что при приобретении недвижимости необходимо убедиться в отсутствии долгов у предыдущего собственника, иначе вы можете случайно "купить" и его задолженности. Также важно, чтобы в договоре купли-продажи было четко указано, что вы, как новый владелец жилья, не принимаете на себя обязательств по оплате старых долгов.

Чтобы переоформить договор, необходимо связаться с поставщиком услуги. Например, для изменения лицевого счета на поставку газа следует обратиться в ближайший центр обслуживания поставщика, предоставив копии:

паспорта;

регистрационного номера налогоплательщика;

документа, подтверждающий право собственности на недвижимость;

технического паспорта на имущество;

выпиской из реестра прав на недвижимое имущество, если нет счетчика;

справкой с центра предоставления административных услуг с перечнем членов семьи;

распечатанное фото счетчика.

Напомним, 19 октября адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, что делать украинцам, которые задолжали большие суммы за теплоснабжение. Он советует украинцам обратиться к теплокоммунэнерго с заявлением о реструктуризации долга. Для этого нужно иметь деньги на минимальный платеж. По словам адвоката, обычно компания идет на встречу клиенту и дает разрешение на отсрочку.

Стоит также напомнить, 17 октября СМИ сообщали, что коммунальные услуги могут подорожать в 2025 году. Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в следующем году после отмены моратория на повышение тарифов. Стоимость должна постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня.