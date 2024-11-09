Українці можуть "отримати" чужі борги за газ: що важливо знати

Під час купівлі квартири важливо переконатися, що в попереднього господаря закриті всі борги за комунальні платежі.

Після придбання житла на вторинному ринку необхідно переоформити особовий рахунок у постачальників комунальних послуг. Інакше можуть зобов'язати сплатити заборгованості колишніх власників за комунальними платежами. Про це розповіли в "ГазПравді".

Фахівці наголошують, що при придбанні нерухомості необхідно переконатися у відсутності боргів у попереднього власника, інакше ви можете випадково "купити" і його заборгованості. Також важливо, щоб у договорі купівлі-продажу було чітко зазначено, що ви як новий власник житла не берете на себе зобов'язань з оплати старих боргів.

Щоб переоформити договір, необхідно зв'язатися з постачальником послуги. Наприклад, для зміни особового рахунку на постачання газу слід звернутися до найближчого центру обслуговування постачальника, надавши копії:

паспорта;

реєстраційного номера платника податків;

документа, що підтверджує право власності на нерухомість;

технічного паспорта на майно;

випискою з реєстру прав на нерухоме майно, якщо немає лічильника;

довідкою з центру надання адміністративних послуг із переліком членів сім'ї;

роздруковане фото лічильника.

Нагадаємо, 19 жовтня адвокат Станіслав Лифлянчик розповів, що робити українцям, які заборгували великі суми за теплопостачання. Він радить українцям звернутися до теплокомуненерго із заявою про реструктуризацію боргу. Для цього потрібно мати гроші на мінімальний платіж. За словами адвоката, зазвичай компанія йде на зустріч клієнту і дає дозвіл на відстрочку.

Варто також нагадати, 17 жовтня ЗМІ повідомляли, що комунальні послуги можуть подорожчати у 2025 році. Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду наступного року після скасування мораторію на підвищення тарифів. Вартість має поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня.