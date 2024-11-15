Помилки треба виправляти. Чи винні зарплати українців у шаленому рості цін

Про з/п півнів, інфляцію та монетарне безглуздя

Мінфін підготував непогану підбірку думок щодо інфляційних трендів. Усупереч натякам НБУ та риданням окремих проплачених експертів із "команди" НБУ, що, мовляв, причиною прискорення інфляції в Україні є високі з/п, через які щасливим українцям погані виробники підвищили ціни, ситуація дещо інша.

Якщо дивитися на статистику з/п, то дійсно здається, що доходи українців мали зрости, але ж насправді багато тих хлопців та дівчат, які раніше отримували з/п в конвертах, пішли служити, а оскільки ЗСУ не практикує виплати з/п в конвертах (я на це сподіваюсь), то зростання зайнятості в секторі безпеки й оборони просто вплинуло на офіційну статистику. До того ж зменшення зайнятості в реальному секторі плюс такі чинники, як зростання позовів банків і небанків до населення за простроченими кредитами, вказують на те, що з доходами населення в реальності ситуація не така райдужна, як демонструє Держстат.

То в чому ж причина прискорення інфляції? Сезонність, друзі, сезонність, помножена на підняття цін на електрику та паливо влітку цього року. Торік яйця та молочні продукти з холодами зростали в ціні. Але цьогоріч цей перехід був болючішим, оскільки з настанням холодів проявилася більша залежність собівартості від електрики та інших енергоносіїв. Почитайте опитування Мінфіну То що ви хочете від виробників хліба, якщо ціна на електрику зросла на 40%, а вартість збіжжя — на 27%? А збіжжя після підняття акцизів на пальне чому зросло в ціні?

Ось вам і наочна ілюстрація політики придушення фіскального домінування і монетарної диктатури НБУ, коли дірки в бюджеті латають виключно завдяки податкам. А мораль цього допису така: якщо консервувати емісійний канал наповнення бюджету і все перекладати на "підвищення податків", та ще й у виконанні маестро Гетманцева, то у вас не буде нічого, ані низької інфляції, ані економічного піднесення — наочно доведено економікою України та проілюстровано Мінфіном (про такий фінал я попереджав ще у 2023 році). Зростання номінальних доходів в офіційному секторі, звісно, також впливає на інфляцію, але це вплив третього порядку.

На завершення дозволю собі дати кілька публічних порад:

НБУ має публічно визнати свою помилкову монетарну політику та відправити авторів цієї трагічної помилки у творчу відпустку: побродити серед народу, поштовхатися на колгоспних ринках, де їм прості селяни розкажуть, від чого залежить собівартість збіжжя, з чого складається вартість яловичини та свинини, чи платять зарплату яйценосним птахам тощо. Можливо, тоді й буде менше ідіотизму. Відповідальним за GR та урядові комунікації потрібно запам’ятати золоте правило: брехати населенню про те, що воно живе краще і його доходи зростають — дуже невдячна справа. Окрім роздратування і ганьби, з такою комунікацією ви нічого не отримаєте.

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