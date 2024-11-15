Ошибки надо исправлять. Виноваты ли зарплаты украинцев в бешеном росте цен

О з/п петухов, инфляции и монетарной бессмысленности

Минфин подготовил неплохую подборку мнений по инфляционным трендам. Вопреки намекам НБУ и рыданиям отдельных проплаченных экспертов из "команды" НБУ, что, мол, причиной ускорения инфляции в Украине являются высокие з/п, из-за которых счастливым украинцам плохие производители повысили цены, ситуация несколько иная.

Если смотреть на статистику з/п, то действительно кажется, что доходы украинцев должны были вырасти, но на самом деле, многие из тех ребят, которые ранее получали з/п в конвертах, пошли служить, а поскольку ВСУ не практикует выплаты з/п в конвертах (я на это надеюсь), то рост занятости в секторе безопасности и обороны просто повлиял на официальную статистику. К тому же уменьшение занятости в реальном секторе плюс такие факторы, как рост исков банков и небанков к населению по просроченным кредитам, указывают на то, что с доходами населения в реальности ситуация не такая радужная, как показывает Госстат.

Так в чем же причина ускорения инфляции? Сезонность, друзья, сезонность, умноженная на поднятие цен на электричество и топливо летом этого года. В прошлом году яйца и молочные продукты с холодами росли в цене. Но в этом году этот переход был более болезненным, поскольку с наступлением холодов оказалась большая зависимость себестоимости от электричества и других энергоносителей. Почитайте опрос Минфина. Так что вы хотите от производителей хлеба, если цена на электричество выросла на 40%, а стоимость зерна — на 27%? А зерно после поднятия акцизов на топливо чего выросло в цене?

Вот вам и наглядная иллюстрация политики подавления фискального доминирования и монетарной диктатуры НБУ, когда дыры в бюджете закрывают исключительно за счет налогов. А мораль этого сообщения такова: если консервировать эмиссионный канал наполнения бюджета и все перекладывать на "повышение налогов", да еще и в исполнении маэстро Гетманцева, то у вас не будет ничего, ни низкой инфляции, ни экономического подъема — наглядно доказано экономикой Украины и проиллюстрировано Минфином (о таком финале я предупреждал еще в 2023 году). Рост номинальных доходов в официальном секторе, конечно, также влияет на инфляцию, но это влияние третьего порядка.

В завершение позволю себе дать несколько публичных советов:

НБУ должен публично признать свою ошибочную монетарную политику и отправить авторов этой трагической ошибки в творческий отпуск: побродить среди народа, потолкаться на колхозных рынках, где им простые крестьяне расскажут, от чего зависит себестоимость зерна, из чего складывается стоимость говядины и свинины, платят ли зарплату яйценосным птицам и т. д. Возможно, тогда и будет меньше идиотизма. Ответственным за GR и правительственные коммуникации нужно запомнить золотое правило: врать населению о том, что оно живет лучше и его доходы растут — это очень неблагодарное дело. Кроме раздражения и позора, с такой коммуникацией вы ничего не получите.

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