Газ как "черный лебедь": эксперты оценили риск высокой цены на газ для экономики

Предполагается, что в этом году цена на газ на мировом рынке может расти. Это будет мешать развитию украинской экономики.

В начале 2022 года цены на газ на европейских биржах откатились от экстремальных значений, которые достигали более $2000 за тыс. кубометров, но о стабилизации ситуации пока говорить рано. Об этом рассказали эксперты, которые определили риск роста газовой цены как главный вызов для экономики Украины в 2022 году.

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"Согласно текущим фьючерсным контрактам, стоимость газа в Европе с апреля 2021 года снизится несущественно – составит более $800 за тыс. кубометров. Вероятно, такие контракты переоценены и могут существенно подешеветь, однако, если после завершения отопительного сезона не произойдет значительного снижения стоимости газа на европейском рынке, украинская экономика столкнется с рисками", — говорит Игорь Дейсан, старший аналитик Центра макроэкономического моделирования KSE Institute.

В качестве последствий такого развития событий Дейсан, во-первых, называет удержание высоких цен на другие энергетические товары, что станет весомым вкладом в инфляцию. Во-вторых, Украине придется импортировать газ по высокой цене. И чтобы удовлетворить спрос импортеров газа на валюту и не допустить девальвации, Нацбанк будет вынужден тратить международные резервы.

Инна Звягинцева, аналитика ИК Adamant Capital, считает высокие цены на газ самым большим риском 2022 года, который украинская экономика еще не ощутила в полной мере. По мнению эксперта, негативное влияние более остальных ощутят предприятия, не имеющие альтернативных источников топлива, кроме газа, что приведет к постепенному удорожанию потребительских товаров. По ее словам, сильный удар почувствует малый бизнес и население, которое в следующем отопительном сезоне, скорее всего, будет платить за отопление по повышенным тарифам. И в целом, подготовка к следующей зиме оказывается в зоне высокого риска.

Подробно о главных вызовах для украинской экономики в 2022 году читайте в статье Фокуса.