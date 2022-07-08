Утеплиться и согреться: как лучше подготовиться к зиме

Отопительный сезон обещает быть непредсказуемым и полным рисков. Фокус расспросил экспертов, как украинцам подготовиться на случай отключенного отопления.

Украинцам стоит заменить окна и двери дома на герметичные, по возможности утеплить фасад, чтобы повысить энергоэффективность жилья. Это обезопасит от рисков замерзнуть во время отопительного сезона в военное время, говорится в статье Фокуса "Буржуйка пригодится. Как Украина готовится к отопительному сезону в условиях войны".

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Директор Центра энергетических исследований Александр Харченко считает, что нынешним летом украинцам еще не поздно заняться повышением энергоэффективности своего жилья: "Если люди могут организоваться, сделать тепломодернизацию фасадов — это их предохранитель от любых рисков зимой, особенно в условиях войны".

Он считает, что хорошо изолированные дома, которые к тому же смогли построить себе резервную автономную котельную, способны обеспечить себя теплом даже при условии, что в целом тепла будет недостаточно.

Вместе с тем, он признает, что платить придется самостоятельно.

"Я вижу, что на государственном или региональном уровне на программы по энергоэффективности просто не хватает ресурсов. Экономика очень пострадала и сегодня очень много задач, которые не позволяют сфокусироваться на этом. К сожалению, это объективная реальность", — отметил Александр Харченко.

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Буржуйка пригодится. Как Украина готовится к отопительному сезону в условиях войны

Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк тоже говорит о том, что государство выделяет мало денег на повышение уровня энергоэффективности в стране. Вместе с тем он считает, что украинцам стоит самим позаботиться об этом из соображений безопасности, чтобы повысить свои шансы не замерзнуть зимой.

Он утверждает, что экономической выгоды в этом сейчас не будет, так как кредиты дорогие, а популярная ранее программа теплых кредитов с компенсацией части затрат в 2022 году не работает.

Напомним, ранее министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов выразил мысль, что украинцам пора отвыкать от открытых окон в квартирах зимой. Он отметил, что в жилье температура должна держаться в пределах 18-20 градусов. Но при этом не опускаться ниже 16, как это происходит "в экономных странах развитой Европы".

А киевский городской голова Виталий Кличко предупредил, что температура в столичных домах следующей зимой может быть несколько ниже, чем обычно.

Как сообщалось, власть пока не планирует пересмотр тарифов, а цена горячей воды в июне и июле должна оставаться на нынешнем уровне, о чем правительство приняло постановление №637.