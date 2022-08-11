Больше не растут. Как в июле падали цены на некоторые продукты и товары в Украине

Госстат отчитался о росте потребительских цен. По данным ведомства, за год с июля 2021 по июль 2022 года инфляция составила 22,2%.

Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем составила 0,7%, а с начала года – 18,2%. Такие данные опубликовал Госстат. В целом же с июля 2021 по июль 2022 года цены выросли на 22,2%.

По данным ведомства, в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Яйца в июле подорожали на 8,7%, рыба – на 1,9%, а хлеб и мучные изделия – на 2,3%. Тем временем, благодаря сезону, подешевели овощи и фрукты. Как сообщает Госстат, цены на овощи упали в июле на 1,9%, а на фрукты – на 5,4%.

А вот цены на табачные изделия выросли на 1,8%, на алкогольные напитки – на 0,8%, а на безалкогольные – на 1,6%.

В июле подешевели одежда и обувь (-3,5%), в том числе обувь, на 3,8%, одежда – на 3,2%.

Немного изменились цены на транспорт (-0,3%) из-за снижения стоимости топлива и смазочных масел на 4,4%. В то же время, на 2,9% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

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По данным Госстата, также в июле выросли цены в сфере связи (+2,1%), что связано с удорожанием мобильной связи на 4,1% и почтовых услуг на 2,6%.

Напомним, в июне 2022 года годовой показатель индекса инфляции достиг 20,1%. При этом больше всего подорожали сырые продукты, крупы и мясо.

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