Смартфоны, холодильники, спагетти. Почему в Украине подорожают все импортные товары

Правительство всерьез задумалось над тем, как ограничить импорт, который "съедает" валютную выручку и оказывает давление на валютный курс. Фокус узнал, как предложение ввести сбор 10% на покупку валюты импортерами повлияет на цены в стране.

Импортерам не до шуток – правительство планирует ввести дополнительный сбор 10% на покупку валюты для оплаты импортных товаров и услуг. По данным НБУ, в июне 2022 года экспорт товаров уменьшился на 39,8%, а импорт – на 8,6%. Объем экспорта составил в июне $2,9 млрд., а импорта – $4,8 млрд.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, теперь Кабмин готовит законопроект, цель которого – умерить пыл импортеров. Но речь идет не о дополнительных импортных пошлинах, а лишь о введении сбора на валютообменные операции.

"Следует отметить, что избрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг", — отметил Железняк.

Ранее в интервью УНИАН министр финансов Сергей Марченко отметил, что допускает введение нового сбора для импортеров.

"Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции по покупке импортных товаров", — сообщил министр.

Импорт мешает: нужно ли Украине сдерживать объемы импорта

В Украине традиционно были довольно большие объемы импорта. Ведь речь идет не только об импорте, например, бытовой техники или кормов для животных, но и об импорте угля, газа, нефти, бензина. Сейчас, когда критический импорт отменили, покупать валюту на межбанке импортерам можно для приобретения любых импортных товаров или услуг. Соответственно, увеличился риск растущего спроса на валюту, а в этих условиях Нацбанк будет вынужден продавать валюту, что будет влиять на уровень золотовалютных резервов, которые уже сократились с $29,08 млрд. на начало февраля 2022 года до $22,8 млрд. на начало июля.

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Остановить отток валюты из страны, а вместе с ним и риски падения курса гривны, можно, в том числе, дополнительными сборами и налогами, о чем сегодня и размышляют в правительстве, готовя упомянутый Ярославом Железняком законопроект. Эксперты считают, что решение ввести сбор на покупку валюты – спорное. Однако Украина воюет, и потребности страны постоянно растут, а доходы госбюджета снижаются. Поиск хороших решений в такое время очень проблематичен.

"Мне инициатива не нравится, потому что речь идет о дальнейшем искажении рынка и, соответственно, создании стимулов и возможностей для разного рода "схем". Это меньшее зло, по сравнению с "критическим импортом" по искусственному курсу, но, тем не менее, зло", — считает старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

[ + – ] Министр финансов Сергей Марченко ранее анонсировал возможные ограничения для импортеров Фото: "Минфин"

"Ограничение на импорт – это неизбежно, это просто реальность, она, конечно, неприятна, но нет других путей. Валюта крайне нужна для войны, и ее не хватает", — прокомментировал инициативу 10% сбора на покупку валюты ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. По его мнению, вид ограничений, которые могут применяться для сдерживания оттока валюты через импорт – вопрос дискуссионный.

"Я, например, сторонник больше административных ограничений, чем ценовых, потому что регулировать ценой, это, скорее, к инфляции, чем к спросу", — рассуждает эксперт.

Как новые сборы и налоги влияют на цены в Украине

Конечно, в условиях девальвации (курс на межбанке – 36,56 USDUAH, на наличном рынке 4 августа – 38,8-39 USDUAH) введение сбора на покупку импортерами валюты в размере 10% неизменно повлияет на цены. Напомним, в НБУ считают, что годовая инфляция составит 30%, однако уже сегодня есть все основания полагать, что рост цен будет быстрее озвученного НБУ прогноза.

[ + – ] Сбор на покупку валюты импортерами повлечет рост цен на импортные товары в Украине Фото: Getty Images

Владимир Дубровский говорит, что главная причина инфляции в Украине в том, что НБУ пришлось "печатать деньги".

"Валютный якорь – плохое средство борьбы с инфляцией, но искусственное удорожание импорта столь же плохо. Единственный плюс в том, что, возможно, дополнительные поступления позволят снизить эмиссию денег", — объясняет эксперт.

Цены в Украине, в случае реализации инициативы про 10% сбор для импортеров, вырастут в среднем на 7-10%. Конечно, в первую очередь речь идет о стоимости импортных товаров. Однако потенциально такой рост вынудит и отечественных производителей повышать цены, ведь тот же импортный бензин или импортные запчасти, комплектующие активно используют украинские предприятия.

Введение нового сбора на импорт отразится и на ценах импортных товаров, и на ценах продукции украинских предприятий

"Решение о сборе 10% на покупку валюты повлияет на инфляцию, это прямое влияние на стоимость всех импортных товаров. Именно в этом и суть – сделать импортные товары более дорогими, чтобы их меньше покупали и переходили на украинские аналоги, если таковые есть. Это временный кризисный инструмент, и он приемлем для решения проблемы платежного баланса. Это основная его цель – уменьшить давление на национальную валюту из-за уменьшения спроса на импорт", — отметил в комментарии Фокусу исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук. По его словам, побочный эффект нововведения в виде сбора для импортеров — дополнительные доходы в бюджет.

"Если выбирать между следующим валютным шоком (или валютной коррекцией) и введением дополнительного импортного сбора, то дополнительный импортный сбор — менее болезненный. А у нас сейчас такой путь, что на каждом этапе мы должны выбирать между плохим и еще худшим", — уверен Дмитрий Боярчук.

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То есть, как бы там ни было, затраты на сбор в размере 10% импортеры будут вынуждены закладывать в цены. Соответственно, для потребителя тот же смартфон, холодильник, импортные помидоры или спагетти обойдутся дороже.

"Плюс 10% к покупке валюты – это меньше чем плюс 10% к цене, ибо затраты на импорт – лишь часть затрат бизнеса, которые закладываются в цену. Даже когда это импорт готовой продукции, есть еще админзатраты, логистика по Украине, маркетинг и прочее. В случае сырья или полуфабрикатов для украинских производителей влияние на себестоимость и конечные цены будет значительно меньше", — говорит старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Одним из негативных последствий инициативы сбора для импортеров эксперты также называют возрождение контрабандных схем, а еще – возможный отказ экспортеров заводить в страну выручку, если они одновременно являются еще и импортерами (а часто крупные компании, продавая продукцию предприятий за рубеж, совершают закупки техники, оборудования, комплектующих за границей, то есть, импортируют). Однако сложная ситуация в воюющей с российским агрессором стране оставляет правительству и Нацбанку мало места для маневров. Так что инициатива дополнительного сбора имеет все шансы на скорую реализацию.

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"В стране — война, следствием которой являются большие проблемы с бюджетом и платежным балансом. Рассчитывать на содержание всей страны Западом пока не приходится. Правительство и НБУ ищут способы переадресовать эти проблемы, и даже оптимальные решения не будут приятными", — считает Юрий Гайдай.