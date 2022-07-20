В июне выросли цены на большинство товарных групп, включая овощи, сахар, молоко. Фокус выяснил, как война, подорожание топлива и импортные товары повышают общий показатель инфляции в Украине — и когда можно ждать снижения цен.

Цены — все выше. Покупатели в продуктовых магазинах все чаще присматриваются к ценникам, выбирая более доступные товары, а то и вовсе отказываясь от покупки.

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"Чай, кофе, сахар, рис, гречка, молоко, сметана, йогурты, сыры — подорожало все. С мясом, кажется, чуть проще, курицу можно купить в одном магазине дешевле, в другом дороже. А вот с рыбой просто беда — видел, карп уже по 200 гривен за кило", — говорит покупатель одного из сетевых супермаркетов Киева Валерий.

Собеседник волнуется, что скоро его небольшой зарплаты не хватит, чтобы оплачивать покупку привычной еды, а ведь зима близко, а с ней — и оплата недешевого отопления.

Увы, киевлянин переживает небезосновательно. Цены действительно растут, и очень высокими темпами. Инфляция в июне составила 21,5% (год к году), а месяц к месяцу — 3,1%, таковы данные Госстата.

Фокус разбирался, как меняются цены на продукты в Украине в 2022 году, в чем причины роста цен, как на рост цен влияет учетная ставка Нацбанка и паритет курса доллара и евро.

Рост цен в Украине в 2022 году: как меняется стоимость продуктов и услуг

Яйца и сахар больше всего подорожали за месяц с мая по июнь — на 17,2% и на 10,9% соответственно. В Нацбанке это объясняют увеличением экспорта, а в случае с сахаром — ростом внутреннего спроса (как-никак, граждане и предприятия заготавливают варенье и джемы из ягод).

Топливо за месяц подорожало почти на четверть — на 21,3%. Из-за роста цен на топливо подорожало такси, также многие частные перевозчики повысили тарифы (маршрутки, автобусы).

За последний год продукты и безалкогольные напитки подорожали почти на треть — на 27,7%.

На сколько за год (июнь 2021 — июнь 2022) в Украине подорожали продукты

овощи — на 88,8%,

хлеб и хлебопродукты — на 34,1%,

рыба и продукты из рыбы — на 30,2%,

сахар — на 26%,

масло — на 24,5%.

"Продолжалось подорожание продуктов питания вследствие сокращения поставок, исчерпания запасов и роста производственных издержек. Возобновление экспорта отдельных продуктов также обусловило их удорожание на внутреннем рынке", — пояснили ситуацию в Нацбанке.

[ + – ] Рост цен на продукты в Украине Фото: НБУ

Опасный импорт. Почему повышаются цены?

В Нацбанке исследовали, почему растут цены в Украине. Пришли к выводу, что основная причина ускорения роста цен — полномасштабная война России против Украины, о чем НБУ сообщил в обзоре "Оценка инфляции". В частности, нарушение цепей поставок, сокращение предложения некоторых товаров, увеличение расходов бизнеса, разрушение мощностей и инфраструктуры в результате террористических действий России — эти факторы не могли не привести к ценовому галопу внутри страны.

"Инфляционные ожидания большинства экономических агентов ухудшаются, что создает дополнительное ценовое давление. Фиксация официального курса гривны к доллару США и тарифам на газ и тепло, а также частичное налаживание поставок продукции сдерживали рост цен", — отметили в НБУ.

Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин говорит, что рост цен происходит во всем мире, в том числе, "захлестнуло" и Украину.

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"Сейчас американская инфляция бьет рекорды и достигает 9%, европейская инфляция — 8%. Причина — программа количественного смягчения и увеличения денежной массы, введенная после ковида американским и европейскими центробанками для стимулирования экономики. В данном случае, причина инфляции монетарная", — говорит Амелин.

По его словам, Украина — импортозависимая страна: зависит от импорта энергоресурсов и высокотехнологичных товаров. Вместе с товарами Украина "импортирует" инфляцию.

Отчасти рост цен связан с ценами на бензин. Например, если до 24 февраля А-95 стоил в пределах 32,81 — 35,48 грн/л, то средние цены на бензин в Украине сегодня — около 50,50 грн/л. По данным Госстата, за год топливо подорожало на 90,9%.

Анатолий Амелин говорит, что цены на бензин уже повлияли на рост цен.

"Товары, которые мы потребляем, перевозятся автомобилями, это закладываются в стоимость товаров. Но важно оценивать долю транспортных расходов в себестоимости продукции: если топливо выросло в цене вдвое, это не значит, что стоимость продукции вырастет вдвое. Вырастет только стоимость топливной доли в структуре себестоимости", — говорит Амелин.

Кто и как сдерживает инфляцию и при чем здесь учетная ставка

В начале июня Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%. В НБУ ожидали, что такой решительный шаг оживит интерес к гривне и будет сдерживать инфляцию. Но для того, чтобы он сработал, нужно, чтобы у этого решения были последствия, чтобы сработал так называемый "механизм трансмиссии".

"Если мы говорим об учетной ставке, то трансмиссионный механизм работает через кредиты, через облигации займа (ОВГЗ). Но в случае с государственными облигациями Минфин просто это игнорирует. Если бы Минфин поднял ставку — это определенным образом отразилось бы на ситуации с обменным курсом. Разница между официальным и фактическим курсом была бы, наверное, не столь поразительной", — говорит Фокусу исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина Дмитрий Боярчук.

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По словам эксперта, учетная ставка НБУ не имеет прямого влияния на то, что растет в цене в Украине: "У нас дорожают продукты питания в результате военных действий и ограничения экспорта и засухи в определенных регионах мира. И горюче-смазочные материалы, то есть энергоносители, а это также четко связано с последствиями войны в Украине".

"То есть учетная ставка на данный момент — это отдельная история от инфляции", — резюмирует Боярчук.

Получается, что у НБУ не так много рычагов в данной ситуации, чтобы оказать влияние на цены. Однако такие рычаги есть у посредников, которые покупают товары (берут на реализацию) у производителей, а затем продают их в рознице.

"Торговые сети ставят огромные наценки, и уровень маржи не согласован с производителем. Иными словами, завод не виноват, что его молоко стоит 37 грн. за литр, скорее всего, завод вообще отдал на реализацию товар этой торговой сети по цене, например, 24 гривны или даже ниже, а в магазинах хотят получить максимум, не смотрят, что война и люди сокращают расходы, как могут, нет, сетям лишь бы побольше заработать", — рассказал Фокусу не на диктофон один из представителей молочного рынка Украины.

Кроме того, в Украине фактически не работает антимонопольное законодательство — если бы АМКУ действительно фиксировал сговоры и пресекал их, для многих товарных групп удалось бы избежать сильного роста цен.

Паритет доллара и евро: как валюта влияет на цены в Украине

Цена доллара и евро сравнялась 12 июля впервые за 20 лет: обменный курс составил 1,00005 евро за доллар.

"Сейчас такой шум именно потому, что такого уровня обменного курса не было в течение 20 лет, поэтому это фактически исторический момент. Но причина здесь в том, что Россия перестала поставлять газ в Германию. Германия — это основная экономика Евросоюза. … Мне кажется, что у нас в евро не так уж много контрактов, в основном люди заключают контракты в долларах. По большому счету разница — это вариация в пределах 1-2%. Я не думаю, что эта ситуация отразится на инфляционных тенденциях", — считает Дмитрий Боярчук.

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Анатолий Амелин говорит, что прямой зависимости цен на украинские товары от колебаний иностранных валют нет, но есть косвенная — в том числе через энергоресурсы, которые Украина импортирует.

Фактическое влияние паритета — это более доступные цены в пересчете на евро, как для украинцев, которые за границей рассчитываются гривневыми картами, так и для импортеров, которые заключают импортные контракты в евро с европейскими поставщиками.

Станет ли проще: прогноз роста цен в Украине

Нацбанк 20 мая снял ограничения на курс, по которому банки продают валюту населению, однако от фиксированного курса валют 29,25 USDUAH не отказался. Дмитрий Боярчук считает, что уже назрела потребность привести курс к одному показателю — вопрос в том, когда Нацбанк будет готов принять решение.

"Перед НБУ стоит необходимость привести ситуацию с двойным курсом к какому-то нормальному виду, потому что так быть не может. Наличие двойного курса провоцирует арбитраж. Есть люди, вынужденные покупать только по 37 грн за доллар, а есть люди, у которых есть возможность покупать по 29,25. Такая разница представляет серьезный интерес. Здесь даже не нужно знать, какие схемы работают — я уверен, они работают", — говорит Боярчук.

По его словам, если Нацбанк примет решение касательно двойного курса валют, это серьезно повлияет на инфляцию.

"Если раньше бензин импортировали по 29,25 грн, а будут по курсу 36 или 37 — это станет причиной дополнительной инфляции", — поясняет Боярчук.

Он считает, что еще одним фактором ускорения роста цен может стать так называемая "инфляционная спираль", когда бизнес закладывает в контракты ожидания высокой инфляции, что в последствии означает подорожание товаров и услуг.

С другой стороны, сейчас импортеры закупают доллар по 29,25, но цены все равно существенно выросли на импорт по сравнению с довоенными показателями. Возможно, речь идет при ликвидации фиксированного курса больше не о подстегивании фактического роста цен, а об урезании маржи, которую импортеры закладывают в цену товара. Так или иначе, по итогам 2022 года уровень роста потребительских цен вряд ли будет меньше, чем 25% (год к году).