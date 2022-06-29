Опять акциз и пошлина: с июля придется платить за растаможку автомобиля

Закон о возврате пошлины и НДС на импорт уже на подписи у президента, а нормы начнут действовать с 1 июля.

В Украине с 1 июля снова нужно будет платить за растаможку автомобилей, о чем идет речь в статье Фокуса "Дорогие колеса. Беспошлинной растаможки авто больше нет — сколько придется платить".

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Соответствующий уже принятый ВРУ 21 июня закон на базе проекта №7418 передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 июня.

Льготная растаможка авто действовала в Украине с 5-го апреля, то есть почти полных три месяца. По состоянию на 27 июня, в Украину ввезли 211 тыс. авто, а общая сумма недополученных от льготы бюджетом средств составила 23,5 млрд. грн, сообщил в своем Телеграм-канале Ярослав Железняк, народный депутат от фракции "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам финансов.

После новостей о планах отменить льготы на растаможку авто украинцы стали активнее импортировать транспорт. Так, по данным Ярослава Железняка, раньше в будние дни в страну завозили примерно 3,2 тыс. автомобилей, а сейчас — около 4,7 тыс. авто. Вчера на пункте пропуска Будомеж-Грушев собралась очередь длинной 9,5 км, а на пункте Ягодин — 40 км.

Народный депутат прогнозирует, что такими темпами до 1 июля общее количество ввезенных из Европы авто по льготной растаможке составит 240 тыс.

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Дорогие колеса. Беспошлинной растаможки авто больше нет — сколько придется платить

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил Фокусу, почему парламентарии вернули налоги.

"Решение об отмене пошлин, НДС и акцизного налога на авто было обусловлено необходимостью восстановления автопарка, поврежденного в результате войны. На сегодняшний день, на территорию Украины завезено более 200 тыс., и до 1 июля будут завозиться еще. Поэтому мы считаем, что это решение выполнило свою функцию и сегодня способствует только развитию бизнеса по ввозу на таможенную территорию автомобилей с целью дальнейшей перепродажи, что не является целью его принятия", — сказал Даниил Гетманцев.

Итак, с начала июля вернется обязанность платить акциз, НДС и пошлину на импорт. За растаможку авто придется платить существенную сумму. Причем, как сообщает Государственная таможенная служба, акцизный налог серьезно возрастает, если автомобиль старше 15 лет.

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Стала известна формула расчета растаможки авто через "Дія": почему она устраивает не всех

Фокус провел подсчет потенциальных платежей для двух подержанных автомобилей. В первом случае это Volkswagen Golf 2007 года выпуска с бензиновым двигателем 1,6 л. Во втором — автомобиль Nissan Qashqai 2018 года выпуска с двухлитровым бензиновым двигателем.

Чтобы растаможить Volkswagen Golf, нужно будет заплатить:

- акциз, который рассчитывается по формуле: (Ставка)*(Объем двигателя в см3/1000)* (Количество полных лет авто), в случае с этим авто это: 50 євро*1,6*15 = 1200 евро

- пошлину 10%. Если авто стоит 6120 евро ($6500), то это 612 евро,

- НДС 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога, в случае с этим автомобилем сумма налога на добавленную стоимость составит 1586 евро.

Таким образом, всего за авто Volkswagen Golf и его растаможку нужно будет заплатить 9518 евро, где налоги составляют 3398 евро или 55,5% от первоначальной стоимости авто.

Подробнее о растаможке иномарок — в свежей статье Фокуса.

Напомним, Верховная Рада 24 марта отменила все налоги и сборы на импорт автомобилей для физлиц во время военного положения.

Ранее Фокус публиковал ТОП-10 самых популярных б/у авто в Украине за 2022 год.

Как сообщалось, Минцифры намерено запустить онлайн-растаможку авто через приложение "Дія". Все таможенные платежи будут рассчитываться автоматически. Ожидается, что это снизит коррупцию.