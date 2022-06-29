Знову акциз і мито: з липня доведеться платити за розмитнення автомобіля

Закон про повернення мита та ПДВ на імпорт вже на підписі в президента, а норми почнуть діяти з 1 липня.

В Україні з 1 липня знову потрібно буде платити за розмитнення автомобілів, про що йдеться у статті Фокусу "Дорогі колеса. Безмитного розмитнення авто більше немає — скільки доведеться платити".

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Відповідний уже ухвалений ВРУ 21 червня закон на базі проекту № 7418 передали на підпис президентові України Володимиру Зеленському 27 червня.

Пільгове розмитнення авто діяло в Україні з 5 квітня, тобто майже повних три місяці. Станом на 27 червня в Україну ввезли 211 тис. авто, а загальна сума недоотриманих від пільги бюджетом коштів становила 23,5 млрд грн, повідомив у своєму Телеграм-каналі Ярослав Железняк, народний депутат від фракції "Голос", представник парламентського комітету з питань фінансів.

Після новин про плани скасувати пільги на розмитнення авто українці почали активніше імпортувати транспорт. Так, за даними Ярослава Железняка, раніше в будні в країну завозили приблизно 3,2 тис. автомобілів, а зараз — приблизно 4,7 тис. авто. Вчора на пункті пропуску Будомєж-Грушів зібралася черга довжиною 9,5 км, а на пункті Ягодин — 40 км.

Народний депутат прогнозує, що такими темпами до 1 липня загальна кількість ввезених з Європи авто за пільговим розмитненням становитиме 240 тис.

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Дорогі колеса. Безкоштовного розмитнення авто більше немає — скільки доведеться платити

Народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив Фокусу, чому парламентарі повернули податки.

"Рішення про скасування мит, ПДВ та акцизного податку на авто було обумовлено необхідністю відновлення автопарку, пошкодженого внаслідок війни. На сьогодні, на територію України завезено понад 200 тис., і до 1 липня завозитимуться ще. Тому ми вважаємо, що це рішення виконало свою функцію і сьогодні сприяє лише розвитку бізнесу щодо ввезення на митну територію автомобілів із метою подальшого перепродажу, що не є метою його ухвалення", — сказав Данило Гетманцев.

Отже, з початку липня повернеться обов'язок сплачувати акциз, ПДВ та мито на імпорт. За розмитнення авто доведеться платити суттєву суму. Причому, як повідомляє Державна митна служба, акцизний податок серйозно зростає, якщо автомобіль віком від 15 років.

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Фокус провів підрахунок потенційних платежів для двох старих автомобілів. У першому випадку це Volkswagen Golf 2007 випуску з бензиновим двигуном 1,6 л. У другому — автомобіль Nissan Qashqai 2018 випуску з дволітровим бензиновим двигуном.

Щоб розмитнити Volkswagen Golf, потрібно буде заплатити:

- акциз, який розраховується за формулою: (Ставка) * (Обсяг двигуна в см3/1000) * (Кількість повних років авто), у разі з цим авто це: 50 євро * 1,6 * 15 = 1 200 євро;

- мито 10%. Якщо авто коштує 6 120 євро ($6 500), то це 612 євро;

- ПДВ 20% від суми вартості авто, мита й акцизного податку, в разі з цим автомобілем сума податку на додану вартість становитиме 1 586 євро.

Так, усього за авто Volkswagen Golf і його розмитнення потрібно буде заплатити 9 518 євро, де податки становлять 3 398 євро або 55,5% від первісної вартості авто.

Докладніше про розмитнення іномарок — у новій статті Фокусу.

Нагадаємо, Верховна Рада 24 березня скасувала всі податки та збори на імпорт автомобілів для фізосіб під час воєнного стану.

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Як повідомлялося, Мінцифри має намір запустити онлайн-розмитнення авто через додаток "Дія". Усі митні платежі розраховуватимуться автоматично. Очікується, що це зменшить корупцію.