Як працюватиме онлайн-розмитнення авто через додаток "Дія", — роз'яснення Мінцифри

У Мінцифри готові швидко впровадити розмитнення авто онлайн. Усі митні платежі розраховуватимуться автоматично, що знизить корупцію.

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Розмитнення авто у смартфоні запрацює приблизно через місяць після ухвалення відповідного законопроєкту. Він уже підготовлений та внесений до Верховної Ради, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Економічній правді".

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За його словами, онлайн-розмитнення авто через додаток "Дія" планували запустити ще наприкінці минулого року, проте через юридичні нюанси це не вдалося. Тепер у Мінцифри мають на меті завершити цей процес.

[ + – ] Усі платежі розраховатимуться дуже швидко Фото: autocentre.ua

Власнику потрібно буде лише завантажити необхідні документи, а також ввести марку та модель авто, рік його виробництва, номер кузова, тип та об'єм двигуна. Важливо, що ціна авто під час розмитнення не враховуватиметься. Програма автоматично розрахує митні платежі за спеціальною формулою.

Сплатити розмитнення можна буде відразу або пізніше (в останньому разі необхідно повідомити про це під час перетину кордону). Після його завершення інформація про транспортний засіб автоматично потрапить до всіх компетентних державних органів та реєстрів.

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Михайло Федоров наголосив, що нова система не лише дозволить заощадити час, а й різко знизить корупцію, адже вона прибирає людський фактор під час розмитнення.

Раніше Фокус повідомляв, що безплатне розмитнення авто в Україні скасують до 1 липня.